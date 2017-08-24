尼康 D850 是一款融合速度和高分辨率的单反怪兽（更新：国行价格）

D850 的标准 ISO 范围时 64 - 25,600，可扩展至 32 - 102,400。它采用了跟 D5 一样的 153 点 AF 系统（99 个十字对焦点），而且配有全新的 Expeed 5 处理器。D850 可以连续拍摄 51 张 45.7MP 的 14-bit 非压缩 RAW 照片，如果是 12-bit 的话则可以连拍 170 张。另外，Nikon 还加入了一个 45MP 的静音拍摄模式，仅使用电子快门，以便满足使用者特别的拍摄需要。



而在录影方面，除了前面提到的 4K 规格以外（16 : 9 比例），用户也能进行 1080p @120fps 拍摄和 8K 缩时录影。D850 支持的 XQD 或 SDHC 记忆卡中可以存入分辨率最高 4K 的视频，但如果是 4:2:2 8-bit 的无压缩影像的话，就必须用 HDMI 线输出到外置的录影机上了。此外，厂方也为使用者提供了峰值对焦、斑马线、3.5mm 耳机输入和麦克风等功能。



D850 还配备了一块 3.2 寸的可翻摺 LCD 触控屏幕，电池在充满的情况下足够拍摄 1,840 张最高分辨率的照片，录影时长可达 70 分钟。机器内建双卡槽、发光按键并支持 Wi-Fi 和蓝牙，镁金属的机身也能够全天候适用。







发售信息方面，D850 单机身的售价为 3,300 美元（约人民币 21,960 元），用来保障最强拍摄力的 MB-D18 Multi Power Pack 电池配件则要价 400 美元（约人民币 2,660 元）。美国那边是今年九月发售，我们这里的上市细节有待公开。



更新：国行单机价格 28,599 元，秋季开卖。