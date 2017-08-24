4K 版 Apple TV 可能随新款 iPhone 一同登场

苹果可能在 9 月份举办的发布会大戏，好像都已经被一一剧透。主角们包括理所当然应该登场的新款 iPhone 与 Apple Watch，而现在唯一的悬念也许就只剩下 One more thing 会是 iPhone 8 还是最新款 UHD 版的 Apple TV 了吧 -- 什么？你说苹果还会有意外的产品（乔布斯问号.jpg） 。关于 4K 版 Apple TV 的消息其实也传了好一阵子了，而既然分辨率上有了大跃进，它自然也将配上更强大的处理器，而且据称其也将跟上大部分的 HDR 规格（当然，你的电视得要有支持才可以用上啊）。



发展 4K 电视一直以来的瓶颈「内容」部分，苹果除了已经默默开始为 iTunes 准备 4K 内容（可能还会有自产原生内容，毕竟都投资了 10 亿美元啊！）外，据报也在与各家串流服务如 Netflix 等寻求 4K 内容的合作，并将让旧款 Apple TV 也支持 Amazon Prime Video。苹果将通过全新的布局，再次重启初代 Apple TV 想让大家忘记有线电视的理想。



其实 4K 电视也是到了最近才比较普及（但小编还没买 XD），所以好像也不能说苹果太晚进入这个市场，而既然苹果自家的 iMac 都已经来到超越 4K 的 5K 画质了，貌似提供这样内容并且同时让电视和产品也加入战局的策略也并不算太奇怪啰。讲起来 4K iMac 应该是等这样高画质内容上架等最久的同学了吧。