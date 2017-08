Galaxy Note 8 带来 12MP 双镜与自家的背景虚化功能

和 iPhone 7 Plus 一样,Note 8 的双相机会让主体保持锐利,并将背景糊掉,产生出单眼相机的散景效果。但和 iPhone 不同的是,你可以在拍照的当下就看到散景的效果如何,并且手动做调整之外,照片拍摄完毕后,也一样可以再重调效果。在 Live Focus 模式下拍照时,Note 8 的相机预设会以望远镜头的画面来构图,但你也可以启用一个称为「Dual Capture」的功能,让你也可以保存广角相机的画面。







主站编辑在简短的试玩中,拍了上面的照片来展示 Note 8 不做作的散景效果。因为有开 Dual Capture 的缘故,在事后浏览照片时,可以选择看「正常照片」,也就是它的广角版。在看正常照片时,就可以选择另存影像了。



主站编辑对 Note 8 相片保留的细节与线条的锐利度印象深刻,既使放大来看也还过得去。不过 Note 虽然在侦测物体的边缘上能力还不差,但无法做到 iPhone 7 Plus 那么的准确。幸好,本身三星的虚化就没有一些其他的 Android 手机那么的「强力」,所以虚化的背景和锐利的主体间的反差没有那么明显,相对来说效果也就真实得多了。







除了主打的 Live Focus 之外,Note 8 的双镜头也有光学防抖、和 10x 数位变焦。三星为主站编辑展示了防抖的标准「震动平台」示范,主站编辑差点以为画面上放的是一张截图,可见 Note 8 的光学防抖有多「黏」。当然,特制的示范和现实生活的使用还是有差异,但看起手震的问题应该不大才是。不过,虽然两个感光器都是 12MP,只有广角镜的光圈达到 f/1.7,所以在光线不足的场合应该用广角镜来拍照比较合适了。另外,其实在低光源时切换到 2x 镜头其实还是会以广角镜头裁切拍摄 -- 这点就跟 iPhone 7 Plus 的逻辑类似。



主站编辑认为 Note 8 的相机在当前的所有智能手机中有排得进前三的潜力,但因为唯一的比较基准是「比 iPhone 7 好」,而 iPhone 7 在当前的旗舰中... 不是顶尖的好,所以似乎是留下了那么点悬念。至少 Note 8 总算是跟上了双镜配置的潮流啰!