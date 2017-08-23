魅族的高通芯片手机比预想中来得更快一些

作为魅蓝品牌独立后的第一款手机，魅蓝 Note 6 必然承载了厂方不低的期望。而实际的情况，的确称得上惊喜。尽管这款手机在外型上不能说有特别大的亮点（总体来说还是魅族标志性的 mTouch 按键加三段式金属背盖），但魅族此番在相机上着墨颇多，而且与高通的冰释前嫌也算是众望所归。搭载了 Snapdragon 625 的魅蓝 Note 6，同时也在背后配备了一对 12MP + 5MP 的双镜组合。其中前者尤为厉害，采用了 1.4μm 的索尼 IMX362 / 三星 S5K2L7 感光元件，而且也支持 Dual PD 快速对焦。5MP 的副 CMOS 应该是用来记录距离信息，以实现背景虚化的效果。
除此之外，魅蓝 Note 6 也配备了 5.5 寸 1080p 屏幕和支持 18W 快充的 4,000mAh 电池。可以插入记忆卡扩展容量，不过底部并没有跟随潮流换用 USB Type-C 插口。系统的部份，运行的是基于 Android 7.1.2 的新版 Flyme。发售信息部份，魅蓝 Note 6 共有黑、金、银、蓝四种配色可选，分为 3GB RAM + 16GB 存储、3 + 32 和 4 + 64 三个版本，售价分别是 1,099、1,299 和 1,699 元，今日起开放预订。