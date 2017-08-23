iPad Pro 取代笔记本真的有可能吗？编辑 Eric 来挑战一下！

iPad Pro 的专题文章总是百写不厌，因为每个人对工作用的机器都有不一样的要求，这次就趁着 10.5 吋 iPad Pro 的推出，就让编辑 Eric 放下他主要使用的 MacBook Air，尝试只以一台运行着移动平台的 iPad Pro 搭配 Smart Keyboard、Apple Pencil 和一众 iOS 应用，看能不能完成我们 Engadget 中文版的日常工作... 之余，再满足工余的娱乐需求吧。顺带一提，就是这篇文章的文字和图片部分都是在 iPad Pro 上进行，视频的话... 就要看看啰。
文字编辑
编辑 Ross 在撰写 12.9 吋 iPad Pro 的使用体验时，专属的键盘保护套 Smart Keyboard 很可惜地没有随之一起送测，所以当时除了未能交出相关的感想外，也在某程度上影响了整体 iPad Pro 在文字编辑部分的能力...但这次可没有借口了吧！在外观而言，10.5 吋版本的 Smart Keyboard 跟其他尺吋的大同小异，是一片整合了 Smart Cover 的 iOS 五行键盘，与 Mac 的键盘界面相比，就是左下角的 Fn 键被换成了语言切换键。Smart Keyboard 的键盘部分是被塑料材质覆盖，有着一定的防水滴能力，所以万一沾上了食物碎屑或是溅出来的饮料，也不至于马上报废，也能用湿毛巾清洁一下。
以小键盘来说，Smart Keyboard 的打字体验算是在其轻薄的外观和使用体验之间拿到平衡，或是可接受的折衷。因为以 Smart Keyboard 这只有数 mm 的厚度里，如果要求它同时有着底盘和舒适的键程，几乎是不可能的任务，不过个人还是会期待一下苹果能施展什么魔法吧。以手感而言，Smart Keyboard 的键帽是非常挺身的，减少了一按下去就到底的可能，同时也受惠于 10.5 吋版本那相对大的尺吋，使用按键都有稍比手指头大的尺吋和间隔；底下的键程虽有如按下只有半级的按钮一样短促，不过却有着相当的弹性，让其有着脆脆的反馈感，长时间打字也不至于感到劳累。
Smart Keyboard 是通过实体接点的方式与 iPad Pro 连接，所以它既不需要额外用电，也不会有无线连接可能出现的延误，输入字元的过程都是即时作出反应，这对于大量文字输入的编辑工作来说，其实也是必需要的。不过在用过第三方键盘后使用这片 Smart Keyboard 时，总是不太习惯没有了独立主页键，只能以 cmd + H 或以切换 APP 的方式来退出到主画面。
自苹果正式免费提供 iWork 套件（即 Pages、Slides、Numbers）后，文字编辑的工作大多都使用它们来完成了，除了因为是免费之外，重要的还是能直接同步至 iCloud 上，让工作能在 iPhone 和 Mac 上继续。比较不便的是没有纯文字编辑的工具（备忘录就不算了...），使得在搬运文字至网站的文字编辑器时要注意文字格式的问题。
图片后制
在移动设备上后制 RAW 相片的功能，是去年年底开始才在各大修图工具中陆续出现，当中最卖力的当然是 Adobe 吧，他们更是为 iOS 推出了各种各样的创作相关工具，而简单的修图只要用到 Lightroom 和 Photoshop Mix 就可以。前者能快速调整相片亮度、颜色；后者则是处理瑕疪和放置水印。当然，为了快捷和方便，其实很多相片都是拍 JPG 再修的，甚至是用 iPhone 来拍！意想不到吧？因为拍照最重要的不是工具，构图和技术才是。如果相片是用相机拍的话，就要到专属 app 来提取到 iPad Pro，iPhone 拍的话就更是简单，以 AirDrop 传送就可以了。
在 Lightroom 里，主要会用到的工具就如前述的是亮度和颜色调整工具，轻按"自动"，iPad Pro 就在数秒间把相片调整至适合的状态，当然一些按个人喜好的小微调还是会做了，而因为屏幕有 P3 超高色域显示的能力，显示出来的效果几乎都能当作标准，大大加速修图的速度。
再来就简单讲述一下 Apple Pencil 在这片有着 120Hz 刷新率屏幕上的表现吧，说实话，绘图能力可媲美幼稚园生的功力，是直接使得这篇文章绝少提及 Apple Pencil 的原因（真老实？）！不过嘛，Apple Pencil 在修图时也有帮忙提升准确度，像是调整曲线和置放水印的工作。另外，在 iOS 11 里的备忘录里更是可以直接用 Apple Pencil 写 / 画下去，不需要按下什么设定键就能自动适应手指或是 Pencil 的操作，笔触更是如影随形一样，随着力度、角度而改变。
影音娱乐
除了工作以外，平板电脑更多的用途是当作个人影音设备，因为人类已经不满足于手机的小屏幕（？）来看视频了！作为高端产品的 iPad Pro 在这个部分当然没有叫人失望，屏幕成色因为其支持 P3 宽阔色域显示，所以画面颜色都能忠实还原出来，配合高质素的讯源更有助提升画面的立体感。不过 True Tone 就在这里成了一个小小的窒碍，因为当室内灯光偏暖色时，画面会随之调整，这功能没错是会给眼睛有更舒适的观赏体验，可是微妙的违和感就油然而生，可算是鱼与熊掌的矛盾吧。
在影音表现之外，新版本 iPad Pro 这次的尺吋也是挺妙的。因为尺吋比 12.9 吋的小一码，重量也较轻，更能适合放在包包里随行，在咖啡店拿出来看看视频也不会太突兀；但同时屏幕比较已经取消的 iPad Pro 9.7 吋要大，观赏视频内容则能更过瘾。配合 iPad 专属的多任务处理能力，一边看视频、一边到 FB 闲逛或是「扮工」，屏幕都有足够位置清楚显示各个 app 的内容。
浅尝 iOS 11
其实说到要完全以 iPad Pro 来取代笔记本工作，目前仍在 Beta 的 iOS 11 正正是以这目标设计，既然这次的专题相似，所以就冒险升上去试试看吧！不过这篇始终不是 iOS 11 的专题文章，所以篇幅不会太长，主要针对的是新系统的多任务处理和新键盘设计，因为这两个部分才算贴题吧。
在 iOS 11 里引入了 Mac 系统的 Dock 概念，就是在所有的页面都可以从屏幕底下往上扫出一列快捷键（跟通知中心整合了），而且最后使用过的三个 app 也会在上面出现，这样就能缩减在常用 app 之间切换的步骤和需时。更好玩的是，大多 app 都能直接从 Dock 拖出来，以小视窗的方式即时打开使用，也可以像现有 iOS 版本一样再变成分割画面来显示，适合不同用途需要。这样的新使用方式能够方便临时查看其他 app 内容，而不需要强行把原来的工作区域变小（分割画面），对文书处理的工作更是方便。
看视频时，在特定 app 的播放器（如 Netflix, HBO Go）更能做到画中画播放，就是按下主页键后，画面会变成一个小视窗继续播放，使用者可以边看视频边打开其他的 app。最多能同时显示四个不同的 app！虽然不太可能会用到，但这也显示了 iOS 11 的多任务能力了。
虽说 iPad Pro 大部分时间都会黏着 Smart Keyboard 一起使用，不过在那为数不多的机会下，还是会用到虚拟键盘的（像是明明好好的把 Smart Keyboard 翻到后面，准备好心情看视频时，突然要回讯息...），而且这次在 iPad 版本的键盘是跟 iPhone 不一样的。就是数字和符号都会像快捷键般显示在字元上，按着往下拉动就能直接输入对应的符号，不再需要在键盘页面之间翻来覆去。
另一个也挺方便的新功能就是在屏幕截图后，左下角会出现预览图，点下去就可对截图稍作编辑，然后直接分享出去，最喜欢的一点是分享后还可以直接把截图删除，不用存储在相片集里。
总结
随着移动办公流行以及移动应用日渐强大，现在的确有不少人都已经习惯拿着平板电脑外出做演示，笔记本就只有在整理文件或输入大量文字时才会用到。不过说到能否像编辑 Eric 那么极端，只拿着台 iPad Pro 就完全手上所有工作呢？其实真的是非常视乎你的工作内容。因为编辑工作很多都是文字跟图片的编辑，然后作品统统都会放在网上的后台工具，iPad Pro 是完全能满足这样的需要。而且在浅尝 iOS 11 之后，更会发觉整个工作流程有愈变便捷的希望。不过如果你的工作内容是涉及到特定的电脑软件，那就需要看 App Store 上有没有同样的工具了。因为很不负责的说，图文编辑才不会管你用什么工具，能做好一篇文章就可以了，弹性是非常大的。总而言之，这次的挑战是成功的。但说到会否完全摒弃笔记本，全职使用 iPad Pro？嗯... 我的话还是 iPad Pro + MacBook Air 双修，毕竟目前的 iPad 版本视频编辑工具还是未能代替桌面版本啊。