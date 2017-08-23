三星 Galaxy Note 8 vs. Note 7 超级比一比

不夸张地说，在「炸机门」之前 Galaxy Note 7 真的是我们去年最喜欢的旗舰之一。正因为此，当三星保留了这个系列，并且重振旗鼓拿出 Note 8 的时候，相信包括我们在内的许多人，都是会对它持欢迎态度的。更不用说，新一代的产品除了在电池上更加小心以外，还融入了首见于 S8 的 Infinite Display，同时成为了三星真正意义上的第一款双镜头代表作。除了这些以外，它在 Note 7 的基础上还有哪些升级？感兴趣的话不妨看看两者间的超级比一比吧。
|Galaxy Note 8
|Galaxy Note 7
|三围
|162.5 x 74.8 x 8.6mm
|153.5 x 73.9 x 7.9mm
|重量
|195g
|169g
|屏幕尺寸
|6.3 吋
|5.7 吋
|屏幕分辨率
|2,960 x 1,440（521ppi）
|2,560 x 1,440（515ppi）
|屏幕类型
|Quad HD+ Super AMOLED
|Quad HD Super AMOLED
|电池
|3,300mAh
|3,500mAh
|内建存储
|64 / 128 / 256GB
|64GB
|记忆卡扩展
|microSD
|microSD
|后置相机
|双镜组合:
12MP，f/1.7（广角）
12MP，f/2.4（长焦）
|12MP，f/1.7，像素尺吋 1.4µm
|自拍相机
|8MP，f/1.7
|5MP，f/1.7
|录影分辨率
|最高 4K
|最高 4K
|NFC
|支持
|支持
|蓝牙
|v5.0
|v4.2
|SoC
|Snapdragon 835 / Exynos 8895
|Snapdragon 820 / Exynos 8890
|CPU
|四核心 2.35GHz + 四核心 1.9GHz / 四核心 2.3GHz + 四核心 1.7GHz
|四核心 2.15GHz / 四核心 2.3GHz + 四核心 1.6GHz
|GPU
|Adreno 540 / Mali-G71 MP20
|Adreno 530 / Mali-T880 MP12
|RAM
|6GB
|4GB
|Wi-Fi
|双频 802.11ac
|双频 802.11ac
|操作系统
|Android 7.1.1
|Android 6.0
|特殊功能
|虹膜扫描、指纹辨识、IP68 防尘防水、USB Type-C、DeX
|虹膜扫描、指纹辨识、IP68 防尘防水、USB Type-C