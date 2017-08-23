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三星 Galaxy Note 8 vs. Note 7 超级比一比

新机能完成对 Note 系列的救赎吗？

Sanji Feng
1 小时前
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Engadget

不夸张地说，在「炸机门」之前 Galaxy Note 7 真的是我们去年最喜欢的旗舰之一。正因为此，当三星保留了这个系列，并且重振旗鼓拿出 Note 8 的时候，相信包括我们在内的许多人，都是会对它持欢迎态度的。更不用说，新一代的产品除了在电池上更加小心以外，还融入了首见于 S8 的 Infinite Display，同时成为了三星真正意义上的第一款双镜头代表作。除了这些以外，它在 Note 7 的基础上还有哪些升级？感兴趣的话不妨看看两者间的超级比一比吧。

Galaxy Note 8Galaxy Note 7
三围162.5 x 74.8 x 8.6mm153.5 x 73.9 x 7.9mm
重量195g169g
屏幕尺寸6.3 吋5.7 吋
屏幕分辨率2,960 x 1,440（521ppi）2,560 x 1,440（515ppi）
屏幕类型Quad HD+ Super AMOLEDQuad HD Super AMOLED
电池3,300mAh3,500mAh
内建存储64 / 128 / 256GB64GB
记忆卡扩展microSDmicroSD
后置相机双镜组合:
12MP，f/1.7（广角）
12MP，f/2.4（长焦）		12MP，f/1.7，像素尺吋 1.4µm
自拍相机8MP，f/1.75MP，f/1.7
录影分辨率最高 4K最高 4K
NFC支持支持
蓝牙v5.0v4.2
SoCSnapdragon 835 / Exynos 8895Snapdragon 820 / Exynos 8890
CPU四核心 2.35GHz + 四核心 1.9GHz / 四核心 2.3GHz + 四核心 1.7GHz四核心 2.15GHz / 四核心 2.3GHz + 四核心 1.6GHz
GPUAdreno 540 / Mali-G71 MP20Adreno 530 / Mali-T880 MP12
RAM6GB4GB
Wi-Fi双频 802.11ac双频 802.11ac
操作系统Android 7.1.1Android 6.0
特殊功能虹膜扫描、指纹辨识、IP68 防尘防水、USB Type-C、DeX虹膜扫描、指纹辨识、IP68 防尘防水、USB Type-C