三星 Galaxy Note 8 跟竞争对手超级比一比

如今的手机正变得越来越大，于是乎 Phablet 的始祖 -- 三星的 Galaxy Note 系列，过去几年在尺寸上的优势已经不像之前那么明显了。不过随着「全面屏」技术的引入，韩国巨头在小机身大屏幕的路上又一次跑到了前面。不光如此，S Pen 的存在也为这条产品线积累了不少死忠拥趸。只是，到了今天光靠这两者已经未必能在市场中称雄。所以新发的 Note 8 在此基础上又加强了双镜，乍看之下好像还真没什么短板。我们在这里将其跟市面上最有可能硬碰硬的几个对手放在一起，比较之后，你觉得它的胜算有几分呢？
|Galaxy Note 8
|Galaxy S8+
|HTC U11
|iPhone 7 Plus
|三围
|162.5 x 74.8 x 8.6mm
|159.5 x 73.4 x 8.1mm
|153.9 x 75.9 x 7.9mm
|158.2 x 77.9 x 7.3mm
|重量
|195g
|173g
|169g
|188g
|屏幕尺寸
|6.3 吋
|6.2 吋
|5.5 吋
|5.5 吋
|屏幕分辨率
|2,960 x 1,440（521ppi）
|2,960 x 1,440（529 ppi）
|2,560 x 1,440（534ppi）
|1,920 x 1,080（401 ppi）
|屏幕类别
|Quad HD+ Super AMOLED
|Quad HD+ Super AMOLED
|Quad HD Super LCD 5
|Retina HD
|电池
|3,300mAh
|3,500mAh
|3,000mAh
|2,900mAh
|内建存储
|64 / 128 / 256GB
|64GB
|64 / 128GB
|32 / 128 / 256GB
|记忆卡扩展
|microSD
|microSD
|microSD
|无
|后置相机
|双镜组合：
12MP，f/1.7（广角）
12MP，f/2.4（长焦）
|12MP，f/1.7
|12MP，f/1.7，像素尺吋 1.4μm
|双镜组合：
12MP，f/1.8（广角）
12MP，f/2.8（长焦）
|自拍相机
|8MP, f/1.7
|8MP
|16MP
|7MP
|录影
|最高 4K
|最高 4K
|最高 4K
|最高 4K @30fps
|NFC
|支持
|支持
|支持
|支持
|蓝牙
|v5.0
|v5.0
|v4.2
|v4.2
|SoC
|Snapdragon 835 / Exynos 8895
|Snapdragon 835 / Exynos 8895
|Snapdragon 835
|Apple A10 Fusion
|CPU
|四核心 2.35GHz + 四核心 1.9GHz / 四核心 2.3GHz + 四核心 1.7GHz
|四核心 2.35GHz + 四核心 1.9GHz / 四核心 2.3GHz + 四核心 1.7GHz
|四核心 2.45GHz + 四核心 1.9GHz
|四核心 2.34GHz
|GPU
|Adreno 540 / Mali-G71 MP20
|Adreno 540 / Mali-G71 MP20
|Adreno 540
|PowerVR Series 7XT GT7600 Plus
|RAM
|6GB
|4GB
|4 / 6GB
|3GB
|Wi-Fi
|双频 802.11ac
|双频 802.11ac
|双频 802.11ac
|双频 802.11ac
|操作系统
|Android 7.1
|Android 7.0
|Android 7.1
|iOS 10
|特殊功能
|虹膜扫描、指纹辨识、IP68 防尘防水、USB Type-C、DeX
|虹膜扫描、指纹辨识、IP68 防尘防水、USB Type-C、DeX
|指纹辨识、IP67 防尘防水、USB Type-C
|Touch ID、IP67 防尘防水、Lightning 接口