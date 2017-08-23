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Image credit: Engadget
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三星 Galaxy Note 8 跟竞争对手超级比一比

在如今的市场中，光靠大屏幕和 S Pen 已经未必能贏了。

Sanji Feng
55 分钟前
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Engadget
如今的手机正变得越来越大，于是乎 Phablet 的始祖 -- 三星的 Galaxy Note 系列，过去几年在尺寸上的优势已经不像之前那么明显了。不过随着「全面屏」技术的引入，韩国巨头在小机身大屏幕的路上又一次跑到了前面。不光如此，S Pen 的存在也为这条产品线积累了不少死忠拥趸。只是，到了今天光靠这两者已经未必能在市场中称雄。所以新发的 Note 8 在此基础上又加强了双镜，乍看之下好像还真没什么短板。我们在这里将其跟市面上最有可能硬碰硬的几个对手放在一起，比较之后，你觉得它的胜算有几分呢？

Galaxy Note 8Galaxy S8+HTC U11iPhone 7 Plus
三围162.5 x 74.8 x 8.6mm159.5 x 73.4 x 8.1mm153.9 x 75.9 x 7.9mm158.2 x 77.9 x 7.3mm
重量195g173g169g188g
屏幕尺寸6.3 吋6.2 吋5.5 吋5.5 吋
屏幕分辨率2,960 x 1,440（521ppi）2,960 x 1,440（529 ppi）2,560 x 1,440（534ppi）1,920 x 1,080（401 ppi）
屏幕类别Quad HD+ Super AMOLEDQuad HD+ Super AMOLEDQuad HD Super LCD 5Retina HD
电池3,300mAh3,500mAh3,000mAh2,900mAh
内建存储64 / 128 / 256GB64GB64 / 128GB32 / 128 / 256GB
记忆卡扩展microSDmicroSDmicroSD
后置相机双镜组合：
12MP，f/1.7（广角）
12MP，f/2.4（长焦）		12MP，f/1.712MP，f/1.7，像素尺吋 1.4μm双镜组合：
12MP，f/1.8（广角）
12MP，f/2.8（长焦）
自拍相机8MP, f/1.78MP16MP7MP
录影最高 4K最高 4K最高 4K最高 4K @30fps
NFC支持支持支持支持
蓝牙v5.0v5.0v4.2v4.2
SoCSnapdragon 835 / Exynos 8895Snapdragon 835 / Exynos 8895Snapdragon 835Apple A10 Fusion
CPU四核心 2.35GHz + 四核心 1.9GHz / 四核心 2.3GHz + 四核心 1.7GHz四核心 2.35GHz + 四核心 1.9GHz / 四核心 2.3GHz + 四核心 1.7GHz四核心 2.45GHz + 四核心 1.9GHz四核心 2.34GHz
GPUAdreno 540 / Mali-G71 MP20Adreno 540 / Mali-G71 MP20Adreno 540PowerVR Series 7XT GT7600 Plus
RAM6GB4GB4 / 6GB3GB
Wi-Fi双频 802.11ac双频 802.11ac双频 802.11ac双频 802.11ac
操作系统Android 7.1Android 7.0Android 7.1iOS 10
特殊功能虹膜扫描、指纹辨识、IP68 防尘防水、USB Type-C、DeX虹膜扫描、指纹辨识、IP68 防尘防水、USB Type-C、DeX指纹辨识、IP67 防尘防水、USB Type-CTouch ID、IP67 防尘防水、Lightning 接口