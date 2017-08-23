看到 Galaxy Note 8，应该能让你彻底忘掉先前的跌跌撞撞（动手玩）

最终，Note 系列并没有因为 Note 7 的挫败而停下脚步 -- 毕竟还出现了「粉丝版」啊，而且接着的 S8 旗舰表现也依然不错。也因此我们还能看到三星 Galaxy Note 8 稳步降临到了我们面前，那么动手玩肯定也是不能错过的啊！
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从整体的设计来看，Note 8 融合了新世代的 S8 与 Note 7 的组合。这部新机也机身线条保持着 Note 系列较为方正的线条，屏幕则是改成了 S8 / S8+ 的无边际 18.5:9 比例屏幕，在上下边框缩减的同时，依然用左右两侧的曲面屏幕来营造接近无边框的视觉感受。背壳则是也迎合了这样的曲度并且在金属中框隐藏收起了前后的曲面玻璃。顶端以与底部的处理则是与 S8 一样，都是圆弧的金属中框。
在美国（可能也是香港和大陆）的版本上，Galaxy Note 8 采用了 Snapdragon 835 八核心处理器；台湾这边应该还是采用 Exynos 8895。内存的部分则是直上了 S8 高端款才有的 6GB RAM，并且将有 64GB / 128GB / 256GB 的内建存储空间选择（当然，也支持 microSD 记忆卡扩展）。就我们短暂时间的体验中，Note 8 运行起来就如我们对于旗舰预期的那样顺畅（即便三星预载了一堆 App）。
同样采用无边际屏幕的 Note 8，除了让它成为该公司最大屏幕的「手机」外，也随着 S8 系列的潮流一起变长。三星在与前代差不多（其实还是宽了一点点）的手机宽度之下，塞进了片 6.3 寸的 Super AMOLED 屏幕，分辨率则为 Quad HD+。虽说手机拿起来比起帐面上的尺吋感觉要小，不过基本上这依然不是任何人都可以轻松「一手掌握」的手机啊 -- 毕竟这系列一直以来都是 Phablet 的代表。
其实在这么多代的改进之后，延续这种前后曲面玻璃设计的 Note 8，其手感基本上已经无可挑剃了，不过外型说真的方正、大到有点像是 Xperia XZ Premium 了（只是屏幕占比真的高超多啊）。Note 8 保持了新世代 Samsung 手机的 IP68 防水耐候规格。颜色方面则是有延续 S8 系列偏淡的色系 -- 主站玩到的除了黑色之外就是紫灰色了（虽然看起来超水泥灰的啊）。
在 S8 已经改成放在机背主镜头一旁的指纹辨识器，在 Note 8 上则是跟上了同样的安排 -- 想必又会有一堆前 Note 用户会觉得不太习惯了。说到主相机，如同先前所泄漏的信息，Note 8 也真的成为三星首款搭载双主镜头的手机。像素皆为 12MP 但焦段类似 iPhone 那样：一颗为广角（f/1.7），另一颗则是 f/2.4 的望远镜头，但都有光学防抖（！），不过望远镜头并非 Dual Pixel 而是一般的相位对焦的唷。前镜头则为 8MP 像素。
就我们快速的实拍心得，从照片看来颜色与清晰度都很好，这对三星来讲算是首次尝试的双主镜头，依然缴出了很棒的拍摄表现。2x 光学镜头也很好用 -- 毕竟，它可是当今难得的望远 OIS 镜头呢！在影像更稳定的帮助下，即使是三星展示区域的低光源场景所拍到的照片，也都表现不错。看来多重影像叠合技术在双镜头的支持下也有很不错的表现。
双主相机的重头戏自然就是景深模拟功能啦！在 Live Focus 模式下，你除了像是 iPhone 7 Plus 那样可以拍摄超浅景深的照片外，还可以通过快速设定选择背景模糊的程度，亦可在拍摄完毕之后再调整。整体而言反应非常好，可以微调景深效果也可以让照片看起来更为自然。奇怪的是，在这个模式下你也可以一次用双镜头同时拍照，但最终却只会在文件上显示一张照片（另一张就消失了... 也就是只能在手机上面选择）。
机身外在我们还可以看到底部有着 USB-C 的接口，底部的 3.5mm 耳机口也依然「孔留」（咦，搞错厂商了吗）。一旁则是 Note 系列的重头戏，S Pen 的插孔。其实这触控笔的规格比起上一代并没有改变太多，一样是 4,096 的感压，虽说还是没有真正在纸上写的感觉，但也已经用起来相当精确的触控笔选择了。
S Pen 这次新增了一个 Live Messages 的功能，将可将手写的步骤转变成 GIF 动画配上背景照片再分享给朋友。虽说这功能真的超好玩的，但毕竟是动画，所以文件也颇大（约 10MB ~ 20MB 左右），也是需要注意的地方。Note 7 的触控笔翻译功能也有进步，从原本仅能针对单字再加强到了能够翻译整段文字，而且是包括图片里的文字也行，也能进行单位与币别的转换。
快速笔记的部分则是依然有提供，而且懂得自动翻页，最高一次连续纪录最高 100 页才需要存入 S Note app 之中。多任务功能方面，先前三星在 S8 上就已经带来了类似屏幕裁切的便利功能，这次则是可以直接配对双 App 同时启动，不过这功能如果有在用三星平板电脑的朋友，应该都会有一点印象，只能说这算是首次引进手机产品之上啰。
就小编的经验，虽然手机本身真的还是有点大台，不过 Galaxy Note 系列的爱用族群其实一直以来都相当死忠（习惯用笔了啊！），而且 Phablet 这样的产品在台湾这边也是蛮受欢迎的，再加上「不得以」跳过了一代让 Note 5 以前的用户等了许久，另一方面，这次三星首度对双镜头的尝试感觉也应该能吸引不少用户试着尝鲜，所以个人认为 Note 8 应该这次在销售上会表现不错。
虽说目前为止官方定价还尚未发布，不过海外已经确认将会在明日（24 日）开始预购，发售日期也已经确认将在 9 月 15 日；台湾则是 9 月 1 日开始，发售时间未定，所以相关的销售信息应该很快就会发布了吧！此外，虽然这次全球发布时提过将有黑、紫灰、蓝色、金色四色；台湾这边透露会有紫灰跟金色，首波还会直接推出粉红色唷。配件部分则是直接附上了透明背壳，DeX 是可以相容于 Note 8，但 Gear VR 则是对应新机有了新的版本。