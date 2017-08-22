米家小相机应该可以兼差做行车记录仪和运动相机

虽说在明面上小米 / 米家和小蚁还一直都比较客气，但这两家曾经的亲密伙伴，旗下产品重合度越来越高、直接竞争越来越激烈，互为对手已是不争的事实。如今在家用安全摄像机、行车记录仪、智能后视镜之后，米家这边现在又涉足了一个小蚁已经覆盖到的领域。他们新出的米家小相机被定义成一款主打运动功能的随身设备，不管是规格还是售价，都很难不让人拿来跟小蚁家的产品进行比较。
跟小蚁的两款 4K、4K+ 运动相机一样，米家小相机的拍摄分辨率最高也可以达到 4K。不过，搭载安霸 A12 芯片的后者最多只能进行 4K @30fps 录影，跟基于安霸 H2、能拍 4K @60fps 的小蚁 4K+ 相比运算性能还是会有差距（跟小蚁 4K 的 A9 比运算力也稍逊）。除此之外，米家的新品配备了一颗 8MP 的 IMX317 感光元件，尽管像素数不如小蚁（12MP），但其像素尺寸达到了 1.62μm。除此之外，它还配有 f/2.8 光圈的 145 度广角镜头，支持 6 轴电子防抖，内建的 1,450mAh 电池用来 4K 录影据称可持续超过两个小时。
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翻到背后，可以看到米家小相机搭载了一块 2.4 寸的触控屏幕，机身三围 71.5 x 42.7 x 29.5mm，携带起来应该会比较方便。设备配有 Wi-Fi 和蓝牙模块，可以连接手机操作，系统内也可以实现连拍、慢动作、缩时等各种不同的拍摄效果。值得一提的是，米家后续也会为小相机推出手持云台、支架自拍杆、IP68 防尘防水壳等常见的运动相机配件。而且在我们看来，拿它来充当行车记录仪应该也没什么问题（因为可以循环录影）。考虑到米家平台的商品丰富程度和价钱定位，这应该也会成为消费者入手相机时的重要参考点吧？
米家小相机将会从今日开始发售，价格是 699 元。