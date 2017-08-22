米家小相机应该可以兼差做行车记录仪和运动相机

翻到背后，可以看到米家小相机搭载了一块 2.4 寸的触控屏幕，机身三围 71.5 x 42.7 x 29.5mm，携带起来应该会比较方便。设备配有 Wi-Fi 和蓝牙模块，可以连接手机操作，系统内也可以实现连拍、慢动作、缩时等各种不同的拍摄效果。值得一提的是，米家后续也会为小相机推出手持云台、支架自拍杆、IP68 防尘防水壳等常见的运动相机配件。而且在我们看来，拿它来充当行车记录仪应该也没什么问题（因为可以循环录影）。考虑到米家平台的商品丰富程度和价钱定位，这应该也会成为消费者入手相机时的重要参考点吧？米家小相机将会从今日开始发售，价格是 699 元。