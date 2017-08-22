很快地，所有 Tesla 电动车都将可云端同步驾驶的个人设定

其实这就跟手机的云端同步设定类似，基本上你换像是 Android 手机或 iPhone 时，都可以借由 Google Drive 或者 Apple iCloud 所提供的云端服务来同步信息与设定，让你可以更无痛地更换手机。在电动车之上，则是可以通过像是冷气、回充等设定同步之后，让用户更好在不同车辆之间估计电耗。当然，更多的应该是那种记忆座椅、方向盘力度等的贴心感觉啦。
又有一个在 Tesla CEO 的
许愿池推特上要求新功能成功的案例（Elon Musk 显然乐在其中？XD）。有位车主在网上表示希望 Tesla 电动车的驾驶设定能够以个人帐号为主，而非以车为单位。结果 Elon Musk 马上就回覆表示他们将很快地把所有信息与设定与云端同步。所以简单地讲，你（的帐号）驾驶的任何 Tesla 都将会自动同步相关的驾驶信息，包括原先可能仅跟着车辆同步的依据地点自动调整的避震高低等设定，都将贴心地被自动同步到别台车辆之上。
其实这就跟手机的云端同步设定类似，基本上你换像是 Android 手机或 iPhone 时，都可以借由 Google Drive 或者 Apple iCloud 所提供的云端服务来同步信息与设定，让你可以更无痛地更换手机。在电动车之上，则是可以通过像是冷气、回充等设定同步之后，让用户更好在不同车辆之间估计电耗。当然，更多的应该是那种记忆座椅、方向盘力度等的贴心感觉啦。
其实这就跟手机的云端同步设定类似，基本上你换像是 Android 手机或 iPhone 时，都可以借由 Google Drive 或者 Apple iCloud 所提供的云端服务来同步信息与设定，让你可以更无痛地更换手机。在电动车之上，则是可以通过像是冷气、回充等设定同步之后，让用户更好在不同车辆之间估计电耗。当然，更多的应该是那种记忆座椅、方向盘力度等的贴心感觉啦。
We are going to move all info and settings to the "cloud" (aka server) so any Tesla you drive in the world automatically adjusts to you— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2017