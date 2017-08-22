能把 Google Home 当一般蓝牙喇叭用的更新，现已正式推出

所以，如果你因为觉得英文不够好，或始终无法正常命令 Google Assistant 播送正确的曲目而把 Google Home 晾在一旁的话，现在至少也能让它帮你播播设备中的音乐了 -- Apple Music 也可以直接借由蓝牙的方式播送了啊，真是可喜可贺可喜可贺。
官方已测试有段时间，能把 Google Home
大材小用当作一般无线喇叭用的更新已经正式降临啰！在 Google I/O 之后已经向部分使用者测试了好一段的时间蓝牙串流功能，现在起，终于能让不支持 Google Cast 的设备也通过这个支持度更广泛的连线方式，来让这个智能喇叭播放音效了。
所以，如果你因为觉得英文不够好，或始终无法正常命令 Google Assistant 播送正确的曲目而把 Google Home 晾在一旁的话，现在至少也能让它帮你播播设备中的音乐了 -- Apple Music 也可以直接借由蓝牙的方式播送了啊，真是可喜可贺可喜可贺。
所以，如果你因为觉得英文不够好，或始终无法正常命令 Google Assistant 播送正确的曲目而把 Google Home 晾在一旁的话，现在至少也能让它帮你播播设备中的音乐了 -- Apple Music 也可以直接借由蓝牙的方式播送了啊，真是可喜可贺可喜可贺。