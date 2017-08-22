DJI Spark 重大更新！不装就不给你飞了

从这样的警告看来，这个更新显然是与航拍机的运作极其相关，否则就不会有这样有别于以往甚至可以让使用者选择跳过更新版号的做法，估计应该就是与安全有关的问题了吧？而目前从 DJI 官方更新列表之中，看似只有「优化电池逻辑，提升稳定性」这个轻描淡写的叙述。至于最近我们所想到的就是先前 The Verge 曾报道过的无预警失控炸机的问题了，所以我们也很快联想也许那些停止运作的问题应该跟电池管理有关系。



关于这点我们直接向 DJI 进行询问，不意外地并没有得到正面回覆，仅额外提到了这次针对供电方面的修正，将强化 Spark 飞行时的性能与稳定度，并强调飞行的安全与产品的可靠性是他们的第一要务，所以才会有这次的强制更新做法。DJI 表示每个航拍事故都有不同的因素，可能是使用者的失误、严重干扰或是电池没装好等问题所造成的。



说真的，在自己周遭朋友包括看到数名 Spark 飞友也疑似中了这样问题的现在，小编一看到这个更新是马上就按下开始程序，并且更新完了 DJI GO 4 手机 app、航拍机、控制器及所有的电池（是的，每颗都要装上去更新... 加上小编跟朋友借的电池，花了好久的时间啊...），一点都不希望因为铁齿而摔机啊。



此次更新还包括了 QuickShots 一键短片在螺旋模式（Helix）与渐远（Dronie）之下，不理会飞行距离设定及不升高的问题 -- 后者这点很多人测试 Dronie 的时候都是一直平平地往后退啊（XD）。另一方面这次更新中也正式支持了 DJI Goggles 飞行眼镜，并优化了掌上起飞及修正了遥控器升级时无法正常开机的问题。



更新灾情的部分，目前小编自己更新完是还没飞过，但社交有传出过 OTG 不能用的问题，不过在外国网友的回覆中则是确认可用，这点就等我回家再试试啰。总而言之，距离 9 月也没几天了，不更新不能飞的话似乎大家都还是得要乖乖按下去了吧（毕竟不管怎么看都觉得这跟安全很有关系的啊！）。