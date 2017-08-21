小米再推出平价大屏手机红米 Note 5A

小米今年的「机海」势头真的超猛，在更新了一圈带字母、单词的小米手机以后，现在红米这边又在发新的产品了。就在刚才，主打大屏幕卖点的红米 Note 5A 正式登场亮相。外观方面没什么亮点，后面是三段式金属机身，正面则是小米标志性的前脸。设备共有灰、金、粉三种配色，高配版配有后置式的指纹辨识，低配版则没有加入这项功能。
规格方面，低配版 Note 5A（见题图）采用了 Snapdragon 425 芯片，同时有 5.5 寸 720p 屏幕、2GB RAM、16GB 容量和 3,080mAh 电池，相机部份是前后 5MP + 13MP 的组合。而高配版（见下图）则是把处理器升级到了 S435，同时屏幕分辨率也变成了 1080p。其前后相机分别是 16MP 和 13MP，而且加入了自拍柔光灯。此外，高配版会提供 3GB RAM + 32GB 存储和 4 + 64 两种型号。而且值得一提的是，Note 5A 会全线使用 2 SIM 卡 + 1 记忆卡的三卡卡托，以满足用户不同的需求。
发售信息方面，低配版红米 Note 5A 的售价是 699 元，高配版为 899 元起。它们将会从明早十点起，通过小米官网正式发售。