Xbox One X 正式面世，限量 Project Scorpio Edition 抢先预订

微软最新世代的 Xbox One X 终于要正式推出了，而且还跟之前的流传一样会以限量 Project Scorpio Edition 当前锋，定价将与一般版本一样为 499 美元。这个特别版本会在主机和控制器上印上 Project Scorpio 的字样和独特的图案，另外也会有随附一个特别的直立式支架，有趣的是其外装外盒还会跟 2001 年代版本的 Xbox 一样。
有兴趣的美国朋友（本地有消息的话也会更新）已经可以到微软网店、Best Buy 和 Gamestop 预订，11 月 7 日会领货。
性能更强的主机，当然要有更高画质的游戏来支持吧。随着新主机推出的消息，获 Xbox X 优化的游戏名单也公布出来。包括有 Quantum Break、Assassin's Creed Origins、Wolfenstein II、Astroneer、Firefunction watch() { [native code] }、Hitman 和 The Witcher 3: Wild Hunt 等。不过在 Xbox X 主机推出首天已经准备好的优化游戏，相信不会太多，或许大家可以等到新年档期才考虑吧。