二战美军战舰残骸终重见天日，多亏微软联合创始人的自动潜水器

在第二次世界大战中，美军的印第安纳波利斯号巡洋舰（USS Indianapolis）曾经扮演了至关重要的角色。这艘运送了投向日本广岛原子弹的著名战舰，当时在返航途中被日本潜艇用鱼雷击沈。在那之后的 72 年间，以其为目标的多次搜索移动都无功而返。直到最近微软联合创始人 Paul Allen 率领的民间团队，才凭借搭载新技术的 Petrel 研究船，在菲律宾海底找到了已消失四分之三个世纪的残骸。
在 2016 年时，历史学家 Richard Hulver 博士做出了印第安纳波利斯号的真正沈船位置会比原先预测地点更向西的判断。不过，若要证实这一点就需要特殊的水下探搜装备，而 Allen 船上那艘能潜到水下 5,500 米、声纳及深度测量范围可达 1,500 平方公里的 Hydroid Remus 6000 自动潜水器（见上图）正好符合要求。当它在海底有所发现后，团队便送出了另一艘遥控艇 BXL 79 去水下搜集影像资料。出于海底水压、未知环境等因素造成的危险性，整个过程都由成员在海上的船内远端操作。
在发现了残骸之后，Allen 的团队将会进行一系列的研究工作。同时相关的纪念活动也会展开，目前仍在世的 22 名幸存者以及相关的军属，在 72 年后终于等到了一丝迟来的安慰。