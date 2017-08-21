第八代 Core i 处理器登场，首批推出的是四核笔记本用芯片





举例来说，这次发布的四颗处理器中最高规的 i7-8650U 就是四核八线程，1.9~4.2GHz 的频率，而对应的上一代产品 i7-7660U 则是双核四线程，2.5~4.0GHz 的频率。换言之，在轻薄笔记本里，反而有因发热使速度受限的可能存在，但如果是散热好的笔记本的话，应该就能享受比之前更快的速度才是。除了双核到四核的大改动外，其他部份这次发的四颗处理器都改动不大。



那... 先前说的 Coffee Lake 呢？这恐怕就是这次更新最大的问题所在了。过去一直以来，英特尔都保持着同一「代」处理器，拥有相同的架构和制程的原则，但到了第八代这点恐怕要被打破了。Intel 的解释是说现在制程技术突破困难，因此同一个制程很难同时提供满足高、中、低端产品线的产品，因此「第几代」在未来将倾向于只是时间上的划分，而非技术上的划分。所以在这次 Kaby Lake 的四颗笔记本处理器之后，预计秋季上市的 Coffee Lake 桌机处理器，甚至于再未来的 Cannon Lake 处理器，虽然制程都不相同，但有可能全部延用「第八代」之名。以后想要弄清楚到底哪颗处理器比较先进，可要比现在更麻烦得多啰！



准备开学买笔记本的话，或许值得为了这个再稍微等等 -- 采用第八代 U 系列处理器的笔记本，预计九月左右会开始发售。