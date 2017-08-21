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HTC Vive 全球定价调降，中国售价降至人民币 5,488 元
应该很多人都会开始猜测是否会有 Mark 2 了吧？
Ross Wang
6 小时前
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已经正式推出一年多的
HTC Vive 虚拟实境头戴装置
，已经在各种强力的推广下被许多领域所采纳（
大型电玩更是超棒的啊
！），而现在官方则是准备通过新的"暖心"降价来刺激市场，宣布将在 8 月 22 日凌晨 0 时开始调整 HTC Vive 的售价至人民币 5,488 元，降幅大致等同于 US$200。至于先前购机会随赠的 1 个月 Viveport 免费试用服务，则是也将会继续提供。还在观望是否要进入虚拟实境的世界吗？现在应该是个不错的时机了啊！