Facebook 专利透露更多他们的 AR 眼镜细节

Mark Zuckerberg 在去年秀过他对 AR 眼镜的想像之后，似乎再来就没有太多进一步的发布。这对于一位喜欢力求进展的 CEO 而言，似乎有些反常？不过从一份被 Business Insider 挖出的专利看来，其实 Facebook 真的不是嘴巴讲讲，早已经开始在 AR 眼镜这块领域开始发劲努力研发当中了。这资料透露了许多关于脸书扩增实境技术专利的信息，包括他们也将采用类似 HoloLens 与 Magic Leap 的那种直接投射入人眼的波导（waveguide）显示技术，称为二维扫秒光/波导技术，将可在现实生活直接观看电脑所产生的各式物件 -- 有意思的是，这份专利的作者也是前 HoloLens 员工，现任职于 Oculus 的 Pasi Saarikko。
音频的部分，这个 Facebook AR 眼镜也将可以通过连接耳机或扬声器来播放声音，显然某方面也是希望尽可能地不要搭载太多元件，来避免跟现今 VR 设备那样笨重（毕竟就连 HoloLens 感觉也不小啊），尽可能想让它看起来就像是一般的眼镜。如同去年 F8 大会上所提的，现阶段看来，这项技术真的要推出显然还有很长的时间要走。当然，理想的事情 Mark Zuckerberg 都谈了，但届时 Facebook 将怎么去利用这些 AR 眼镜（赚钱），也会是个很令人好奇的问题啊。