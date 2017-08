对于《 Minecraft 》迷而言,也许无法接受 变成 4K 精致风格版的样貌 ,但上图这款新主机应该可以完全打中你的心 -- 而且这是真的即将推出的限定款主机。微软今天发布了这款 Minecraft Xbox One S,除了主机本身很有像素化的风格外,就连手柄也给人像素化的感觉,非常可爱。既然是游戏限定款的主机,《Minecraft》游戏自然也不会缺席(包括 Better Together 更新),并且预计将会在 10 月 3 日于海外开卖。价位部分目前仍属未知,但确定将会是 1TB 的版本。看来,考验你是否为《Minecraft》铁粉的时间到了啊。