Nest 将推的低价款温控器产品图被提前泄漏

很想试试 Nest 的温控器产品却因为价格始终无法下手？看来他们也终将推出较为低价的产品，而且已经早早地就被 Evan Blass 爆料大神给挖到信息啦。这个相对现行版本较为「朴实」的款式，据称预计将会以低于 US$200 的价格在 2018 年开卖。
低价自然在各方面质感或者是功能性上都会有所折衷，这款 Nest 从外观上看除了已经从原本的金属外壳改成塑料质感以外，显示屏幕也不再是 LCD，而且感觉也不会具备触控功能（下面的 Logo 不知道会不会是按钮了）。不过这设计至少目前看起来应该还是能与居家环境融入的不错才是，相信这也会是许多人的最大考量啊。
I might just move on from phones altogether... pic.twitter.com/6WyLEeUD6A— Evan Blass (@evleaks) 2017年8月19日
Here's the cheaper, sub-$200 Nest Thermostat we wrote about in March https://t.co/NcIyrIJ3zKhttps://t.co/kXBqMxxHnp— Mark Gurman (@markgurman) 2017年8月19日