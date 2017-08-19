Google 研究出「完美去水印」的方法

通过这个软件程序，将可在比对分析过后有效地判读解构水印与原图，达成以往可能需要超多 Photoshop 技巧与时间才能达成的修图成果。Google 表示，只要拥有足够多盖上水印的图片用以分析的话，他们就能让水印从图片中被隔离出来，有点像是将讯号去噪点那样，可以无损原图画质地去除水印。



很多人应该很快就想到了也许可以通过随机改变 Logo 位置或甚至透明度，来干扰这个演算应用的处理品质。不过根据 Google 的讲法，以上这两个做法其实根本没有什么明显用处，但根据他们的实验，其实只要简单地对 Logo 做一些形状上的弯曲，如此一来就能扰乱分析，让去除水印的功能露馅。



只是，这样的研究对于最容易成为窃取目标（盖上同 Logo 的图又多、又有价值）的图库公司而言，就是一个要全部重新盖上特殊水印的苦差事了啊。但还是说，能够早点预防绝对不会是坏事啊，希望这些公司不要忽视这样可能发生的问题啊。





