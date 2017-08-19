Google 研究出「完美去水印」的方法

在今年的 CVPR 大会上，Google 发布了一个可能会让图库公司感到非常头大的研究成果。该公司找到了可以通过分析比对数以千百计都被盖上同样水印的图片，快速将两者分离达成几乎完美地达成去除水印的功能 -- 这意味着图库公司在网络所放上的一堆自以为安全的水印图片，很可能在别人也采用类似的分析法后轻松处理，将图库照片纳为囊中物。
不过，好在 Google 也有提供扰乱这样合成功能的方法。
通过这个软件程序，将可在比对分析过后有效地判读解构水印与原图，达成以往可能需要超多 Photoshop 技巧与时间才能达成的修图成果。Google 表示，只要拥有足够多盖上水印的图片用以分析的话，他们就能让水印从图片中被隔离出来，有点像是将讯号去噪点那样，可以无损原图画质地去除水印。
很多人应该很快就想到了也许可以通过随机改变 Logo 位置或甚至透明度，来干扰这个演算应用的处理品质。不过根据 Google 的讲法，以上这两个做法其实根本没有什么明显用处，但根据他们的实验，其实只要简单地对 Logo 做一些形状上的弯曲，如此一来就能扰乱分析，让去除水印的功能露馅。
只是，这样的研究对于最容易成为窃取目标（盖上同 Logo 的图又多、又有价值）的图库公司而言，就是一个要全部重新盖上特殊水印的苦差事了啊。但还是说，能够早点预防绝对不会是坏事啊，希望这些公司不要忽视这样可能发生的问题啊。