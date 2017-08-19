天时地利，Google 用日蚀倒数 Android O 预告

看到百年难得一见的全日蚀即将到来，就连 Google 都想到了可以利用一下这个天时地利人和的梗，推出了个跟着美国全日蚀一同而来的 Android O 预告 -- 想像一下，的确日蚀的时候是个 O 没错啦！那还真是有够刚好的遇到 Android 版号正好在今年来到呢。从 Google 官方凑热闹的倒数页面可以看到，他们预告了最新的手机系统即将在倒数结束之后降临地球，并且带来一些超赞的新能力。
是说，既然 Android O 基本上已经在上个月推出了最终的 Beta 版本，那么还有悬念的部分剩下来的应该就是正式版以及到底叫啥名字了（我跟主站编辑应该都猜 Oreo 啦，你呢？）。Google 表示将会在纽约时间 8 月 21 日的下午 2:40，也就是我们时间的凌晨 2:40 分，随着这次横跨美国的全日蚀，一起通过直播宣布他们最新的 Android O 的最新消息，我们就屏息以待吧。
A bird? A plane? No, it's #AndroidO, touching down to Earth for #Eclipse2017 & bringing super (sweet) new powers: https://t.co/7nslzmxar3pic.twitter.com/MFxHxUdiia— Android (@Android) 2017年8月18日