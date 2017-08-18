所以，台湾未来的发电计划到底是什么？

政府一再宣称台湾电力稳定，就算核电厂除役也不会缺电，但实际的状况如何呢？小编找到了台湾电力公司（台电）106 到 117 年（2017~2028）年间，大型火力和核能机组的除役与新建计划，并且计算了假设这个计划能完全遵照实施的话，相对于 2016 年的基准线的增减。从数字上可以明显看出来，就算台湾未来年年的用电量都持平的话，一直到 2025 年前，用电都是极为紧绷的，甚至 2024 年火力、核能的总发电量，还低于 2016 年的基准。



如果把经济成长带来的用电增长也算进去的话，小编从台电历年尖峰负载用电中选择了两个区间，一个是 2001~2007 年，代表着「正常」的经济成长率，另一个则是 2013~2016 年间，代表着「不景气」，又或是「正常但节电有方」的用电成长率。前者的平均值为一年增加 108 万瓩（千瓦的意思），后者为一年增加 67 万瓩。把这个数字套上去后，得出来的估算就很惊人了，就算以 67 万瓩的较低估计值计算，2024 年夏季尖峰用电的缺口将达到 557.8 万瓩之谱，是核四厂设备容量 270 万瓩的两倍还有找。



这样看来，事实应该是很明显的。我们不可能立即变出新的大型机组来补足用电缺口，所以除非政府真的有什么想像之外的奇招，不然紧张的备转容量率和限电的阴影，将笼罩在我们头上许多年。我们能怎么做呢？下面是小编分析一些可能的潜在解决方法：



核能



小编无意反核或拥核，只是单纯从数据面做分析。目前核一厂共有 127.2 万瓩的容量、核二厂有 197 万瓩、核三有 190.2 万瓩、核四则有 270 万瓩。假设启用核四、并且核一核二都延役到 2024 年的话，一共可以提供 784.4 万瓩的稳定电力。配合上新建的火力机组，可以安全让台湾渡过一直到 2025 年前的难关。但核电支持和反对者的论述都有立足点，所以只能说如果既定政策是废核的话，那政府必需要加快拿出合理、有效的替代方案来才行。



风力



如果说台湾有什么得天独厚的能源的话，那非风力莫属了。当东北季风从台湾海峡穿过时，会受到中央山脉和对面福建的山地挤压，产生类似漏斗的效果，使台湾海峡和沿海地区的风力能量密度在全世界排第二，仅次于纽西兰。然而，风力的不稳定是出了名的，而且东北季风是冬天才有的东西，而非用电尖峰的夏天，所以虽然说开发风能对于降低台湾对进口能源的依赖有积极的作用，但对于解决台湾的燃眉之急却于事无补。



此外，台湾常常位于强力台风的路径之上，无论是前年的苏迪勒，还是去年的梅姬都有过吹坏风车的灾情传出。未来风力发电机组、特别是外海机组的建设与维护，会是个不小的挑战啊。台电的目标是在 2030 年时达到 180 万瓩的外海风力发电量，陆上则是在同年与地热共达到 70 万瓩，就算民间风力发电能再增加 150 万瓩，风力也最多只能占到台湾总需求的 10% 左右而已。



太阳能



太阳能是所有的可能性当中，不确定性最高的一个，主要原因是它的盛行有赖政府鼓励一般民众在屋顶太阳能板，进行分散式发电。台湾严格来说每年受到的总阳光照射量不算太高，但如果与我们差不多的德国都能推行太阳能的话，台湾理论上也要能才行。



台电计划到 2030 年前自行安装太阳光电 100 万瓩，其他就要靠像是经济部能源局的「阳光屋顶百万座」这样的计划来达成。小编进去里面的试算公式玩了一下，现在安装的话，台北两坪（约 6.6 平方米）的屋顶空间约可发电 1 瓩，设置成本 73,000 新台币约 10 年可回本；高雄稍微好一点（阳光较多？）但也要 9 年才会回本。这种超长时间的投资，是让大部份人却步的主因吧？还好，现在也有「出租屋顶」的模式，由专门的业者安装、维护太阳能板，而建物主则是收取租金。这样钱当然是比自已发电要少很多，但省事啰。



能源局的目标是 2030 年时设备容量达到 620 万瓩，但基于太阳能极度不稳定的特性，很难说这能等同于多少即时的电力 -- 只能说幸好冷气开最强的时候，正好也是太阳最大的时候，或许可以多少抵消一下吧？



蓄电



蓄电严格来说不是一种「发电」的手段，而是平衡用电高峰与低谷差异的一种手段，在夜间电力需求低的时候多发点电存储起来，到了白天用电量高的时候再放出来补充，或是用来平衡风力、太阳能等发电量不稳定的能源，多蓄少补。虽然最近传出政府有意采购 Tesla 的 Powerpack 之类的大型电池组，或自行打造类似的物件，但其实台湾早就已经以抽蓄水力的方式（白天让水由高池流到低池发电，晚上再用多余的电力把水由低池抽回高池）这样做了许多年了。



增加蓄电力并没有不好，但在根本上，问题并没有改变 -- 蓄电的功能是平衡，但并没有增加发电总量。事实上，蓄电要发挥最大的效益，系统中要有较大比例的电力来源是「基本负载发电厂」，也就是便宜、发量电稳定，但无法轻易增加或减少发电量的发电厂类型，像是核电厂、或是煤火力电厂。这种电厂无论白天晚上发电量都一样，所以才有多余的电力能存储起来。然而，从主图可以看出，台湾的大型电厂方向是向着减少煤火力电厂，增加燃气电厂的方向前进 -- 燃气的优点是干净，但不仅昂贵，而且存储不易，专门开启来为电池蓄电，实在浪费啊...



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终归来说，台湾未来的计划不外乎就是一句「开源节流」而已。但台电的计划已经明确告诉我们，由于前两代政府 16 年来在能源上原地踏步，台湾电力至少还要再渡过至少七年的危险期。这还是建立在政府批可，甚至加速台电计划的前提下。与此同时，在风力、太阳能各方面都有能有足够的进展，甚至核能都要有再被拿出来讨论的心理准备。



与此同时，也希望大家能认真看待节能一事，台湾能源充足的时代已一去不复返，想要废核的话，还要付出更大的代价与决心才行。我们一起努力吧！