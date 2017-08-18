三星与富士康出资支持「Kiss」高速无线传输技术

之前已经获得 Tony Fadell（前苹果、Google 高管）、英特尔、杜比等多方投资的新公司 Keyssa，因为手上的高速无线传输技术「Kiss」颇具潜力，现在又吸引到了三星和富士康一同来支持。显然，行业巨头们都对「Kiss」在两台相邻设备间秒传「gigabit 量级」数据的能力很感兴趣，不然也不会纷纷慷慨解囊了。
实际上，早在去年末时 Keyssa 跟英特尔就已经推出了可嵌入笔记本、变形 PC 内的「Kiss」芯片。现在三星和富士康的加盟，则会将这项新技术更多地推向以手机为主的移动市场。除此之外，电视类的产品也很适合让「Kiss」来发挥，试想一下你电脑或手机里的视频只要几秒钟就能传到电视上，体验应该会相当不错。
根据官方的介绍，「Kiss」只需靠一颗「咖啡豆大小的连接器」便能实现。它会用到超高频率的载波穿过空气或塑料来进行短距离数据传输，在笔记本上的速度最高可达 5Gbps，不过移动产品上的相关规格目前还没有确定。值得一提的是，「Android 之父」Andy Rubin 掌管的 Playground Global 实际上也是 Keyssa 的投资方之一。他最新推出的 Essential Phone PH-1 尽管本身不支持「Kiss」，但未来却会配备「带有无限数据传输功能的磁吸连接器」，有可能使用的就是 Keyssa 的技术呢。
按照 Keyssa 的说法，他们已经为「Kiss」申请了超过 250 项专利。所以日后如果有厂家想要应用这套方案的话，多半是逃不过要交上一笔授权费的吧。