Essential PH-1 不希望自己只是又一款 Android 手机而已





初看到 PH-1，你的目光肯定会落在那块 5.7 吋的 Quad HD LCD 屏幕上。和夏普的 Aquos S2（以及新 iPhone 的各种爆料图）类似，这款手机也采用了额头挖掉一部分的所谓「异形屏」设计。但其边角做成了圆弧，并不像 S2 那样粗暴地一刀切... 几乎感觉不到的边框的「全面屏」，带来的视觉冲击力还是相当强的。不过，面板本身的亮度和色彩表现力都不算特别突出，尤其是后者跟如今随处可见的 AMOLED 相比口味真的清淡许多。



当然，要谈这块屏幕，肯定避不开中间为 8MP 自拍相机挖掉的那个缺口。之前的小米 MIX 虽然也是「全面屏」，但为了保持显示画面的完整性最终把自拍相机放到了屏幕下方。而最近的做法，缺陷美似乎变成了潮流。我们的主站同事在体验过 PH-1 后，认为在通知列需要在屏幕上显示出来的时候，因为 Android 本身空出中间的 UI 设计，那个洞洞倒也没有那么碍眼。而且 Essential 还故意把通知栏做宽了一点，这样开孔的下沿能几乎更通知列的底边持平，可以最大程度地减少突兀的感觉。只是，每当整片屏幕都要被利用起来的时候，洞眼的存在感还是会比较明显。体验能否改善，就要看第三方开发者在 PH-1 上市后肯投入多少力气专门为它优化了。





除了屏幕以外，PH-1 融入了陶瓷和钛材元素的机身也是另一大卖点。它四四方方，正反两面都是纯平（除了背后指纹辨识的位置），拿惯了带弧度背盖手机的人估计要花一些时间才能适应。设备的握持感自然谈不上好，而且还有一顶的份量。此外，虽然 Essential 说它的坚固性很不错，但同样使用陶瓷的小米 MIX 实际上根本就摔不起。有鉴于此，我们认为用户最好还是当心一点使用。



值得一提的是，主站同事拿到的黑色版本，搜集指纹的能力真不是一般地强。按照他的说法，这可能是他近期遇到过最能粘上指纹的手机了。





在 PH-1 的背盖上端，还有两个小小的金属触点，你可以把它们当作是 Essential 对 Moto Mods 的致敬。而且比较好的是，Essential 的设计在尺寸上要比 Moto 小得多。这么做的好处就是外型不会像 Moto Z 手机那样比较容易受限制，但在功能性上，虽然厂方没说但我们估计应该是没 Moto Mods 那么强，毕竟有得必有失嘛。而到目前为止，我们确定 PH-1 会有的磁吸配件还只有 360 度相机和充电底座这两款。尽管 Essential 说过会为感兴趣的配件厂商提供硬件开发套件，但对于未来究竟会有哪些方向的产品，官方现阶段显然还不愿意透露太多。



实际上，Essential 告诉我们工程师原本是打算给 PH-1 的机身加上一点弧度的。但在尝试过以后，他们发现这样一来做配件的时候要适应起来就很麻烦，所以最终才选择了放弃。是说，如果你有留意的话，Essential 的另一款产品 Home 底座上也有跟 PH-1 一样的触点结构。显然在独特和通用性上，厂方还是选择了后者。





至于相机的部分，PH-1 也毫无意外跟上了双镜潮流。它采取的是类似华为 P 系列那样的黑白 + 彩色方案，两颗 13MP 感光元件在光照好的条件下能拍出还不错的照片，但在暗光环境中就明显不如市面上的其它旗舰机了。此外，在切换黑白和彩色的时候，相机会出现一些延迟。不知道在未来的更新中，Essential 能否改进这一点。



而在相机功能上，PH-1 的做法就相对比较简单。它一共有四种拍摄模式，自动、黑白、慢镜头和最高 4K 分辨率的录影。进入设定后，你只能看到调整快门声音和开关位置记录这两个选项。如果你问我们的话，肯定是希望厂方能给用户更多的自由度啦。





Andy Rubin 是「Android 之父」，所以 PH-1 会预载原生 Android 7.1.1 系统好像也没什么可意外的。按照 Essential 的说法，他们会为手机提供两年的系统更新和三年的每月安全更新。除此之外，Rubin 未来也有在 AI 上投入的打算，所以哪天要是你看到 PH-1 上出现类似 Siri 或 Alexa 那样的助理的话，记得也不要太过奇怪。



最后在硬件上，以 Snapdragon 835 作为基础，PH-1 的体验应该是能令不少人满意。当然啰，4GB 的 RAM 和 3,040mAh 的电池如果能大一点更好，尤其是后者，配合 5.7 吋的 2K 屏幕难免会让人有所担心啊。





在 Andy Rubin 的眼中，PH-1 就是他一直想要打造的手机。他相信目前尚显稚嫩的 Essential 能做到以消费者的体验为先，而这是许多大企业无法做到的。「Essential 要面对的是那些在全球拥有成千上万员工来开发、打造手机的行业巨头。」Rubin 在上周的一篇博客中这么写道，「这样的规模自然有其优势，但我们知道当一家公司发展到一定的程度后，将用户体验放在第一位的想法往往会被抛到利润、企业目标之类的事情之后。」



与此同时，他也相信 Essential 作为一家新兴的小企业，会比那些成熟的公司拥有更多尝试未知事物的勇气。PH-1 是一款 Android 手机，但它显然不希望自己只成为一个泛泛之辈。摆在 Essential 面前的路还很长，它能不能如 Andy Rubin 所愿的那样，在巨头环伺的传统行业中找到自己的方向，成为类似 Tesla 那样的存在？这个问题，唯有时间能给出答案了。