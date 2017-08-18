苹果用视频演示到底 iPad Pro 与 iOS 11 有多合拍

苹果最近可说是各种广告齐发，不过这波推出的倒是完整示范了 iOS 11 到底能对 iPad 平板电脑带来多大的帮忙 -- 相信已经有试用了公测版本的朋友，应该都不会否认这个对系统 iPad 生产力的大幅度帮忙，至于不稳定就是只能等待慢慢的更新了（想抢先就有一定风险啰）。为了逐渐实现可以「够 Pro」到可以取代 PC 的目标，苹果为这次的 iOS 系统加进了更多在平板电脑上可以更加强生产力的功能，而随着 iOS 11 正式版即将于秋季登场（应该就是新 iPhone 预计诞生的 9 月份了），官方则是推出了一系列视频来演示到底这次的更新有多适合 iPad 使用者运用。
视频中，苹果示范了如何使用 Dock 工具列（这次真的可以塞超多 App 的啦）、文件应用、多任务、Apple Pencil 等功能，某方面来讲也算是一种视频说明书的感觉，避免使用者错过了 iPad Pro 与 iOS 11 配合之下的各种强大密技。其实视频中有很多技巧都是有交叉运用的，像是可以将 Dock 上的 App 直接拖拉到全屏幕应用的一侧来悬浮显示，并且可以直接将屏幕中的内容拖曳传讯给朋友观看。也可看到某些原厂应用也提供了更进阶的功能，像是长按应用捷径显示最近文件缩图的功能，还有直接用触控拖曳 Files app 的文件等等，这也是很接近桌面版应用的使用方式。
哎呀，讲了这么多，不如直接看看底下苹果的官方示范就能知道在 iPad 与 iOS 11 的配合下，有哪些新功能被你错过了，记得赶快在正式版推出前恶补一下啊！