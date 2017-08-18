苹果用视频演示到底 iPad Pro 与 iOS 11 有多合拍

视频中，苹果示范了如何使用 Dock 工具列（这次真的可以塞超多 App 的啦）、文件应用、多任务、Apple Pencil 等功能，某方面来讲也算是一种视频说明书的感觉，避免使用者错过了 iPad Pro 与 iOS 11 配合之下的各种强大密技。其实视频中有很多技巧都是有交叉运用的，像是可以将 Dock 上的 App 直接拖拉到全屏幕应用的一侧来悬浮显示，并且可以直接将屏幕中的内容拖曳传讯给朋友观看。也可看到某些原厂应用也提供了更进阶的功能，像是长按应用捷径显示最近文件缩图的功能，还有直接用触控拖曳 Files app 的文件等等，这也是很接近桌面版应用的使用方式。



哎呀，讲了这么多，不如直接看看底下苹果的官方示范就能知道在 iPad 与 iOS 11 的配合下，有哪些新功能被你错过了，记得赶快在正式版推出前恶补一下啊！



































