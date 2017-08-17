华硕 ZenFone 4 Pro 开箱动手玩

从 ZenFone 3 系列发布至今，我们已经等待了超过一年的时间，今天终于迎来了华硕最新的 ZenFone 系列旗舰机 ZenFone 4 Pro。和所有今年的机种一样，ZenFone 4 Pro 主打的是它的双镜组，包括一颗 12MP、25mm F/1.7 广角镜头；与一颗 16MP、50mm F/2.6 镜头。
完整的评测还要再等等，在这之前我们准备了几张开箱照与简短的心得给各位。不过... 副标应该已经差不多透露完我们的想法了就是啰。
盒装
和过去习惯的长条状包装不同，华硕这次重新安排了 ZenFone 4 的盒装，变成「左右开盖」式的设计 -- 先是一整片用磁铁吸附的上盖向左打开，接着装有 ZenFone 4 Pro 本体的小插槽再向右开启。无论外盒还是内里，都可以看到 ZenFone 4 系列两只手机交叠成爱心的 Logo，与「WE ♡ PHOTO」（中文是「一起 ♡ 摄影）的标语。
盒内除了 ZF4 Pro 本体、USB 变压器（正常输出 5V/2A、快充输出 9V/2A）、USB type C 线、和耳机之外，还附有两组不同大小的耳塞、退卡针、及一片透明的软塑料保护壳。不过让人抓头的是，即使我们收到的这台 ZenFone 4 Pro 是黑色的，华硕依然还是选择附上全套白色的配件， 一点也不搭啊！
外观
华硕的 ZenFone 系列手机一直以来都相当地有个性，去年的旗舰机款 ZenFone 3 Deluxe 就以微弧的雾面背盖和闪亮的正面，带来不同以往的氛围。相对来说，今年的 ZenFone 4 Pro 在设计上就显得收敛许多，除了玻璃的背盖之外，其他的元素都难免给人一种似曾相识的感觉。
从正面看起的话，首先进入眼帘的就是它 5.5 吋 AMOLED 面板，但相对于近代高端手机都在往全面屏方向发展，ZenFone 4 Pro 反而是保留了相当大的额头与下巴，甚至因为指纹辨识移至 Home 键的缘故，上下的宽度还比 ZenFone 3 Deluxe 再宽一点。整体来说，ZenFone 4 Pro 的尺吋与 iPhone 7 Plus 相去不远，或许只差在中框的圆弧不那么突出而已。
从正面的 2.5D 玻璃经过钻石切削边过渡到圆顺的金属中框，这点让人回想到起了去年的 ZenFone 3。在左侧是 SIM 卡抽屉，里面可以放两张 Nano-SIM，或是一张 Nano-SIM 与一张 microSD 的组合。在右侧有开关和音量键、下方则是 USB-C 口、3.5mm 耳机孔、与喇叭的位置。
最后翻到大猩猩玻璃覆盖的背面，可以看到和过去的 ZenFone 相比有了很大的不同。随着指纹辨识器 / 音量键从背部中线移到了别处，ZenFone 4 Pro 的背部摆设脱离了过往中线对齐的设计，改成贴着顶部一字排开。除了双镜头和 LED 闪灯之外，再向右还有两个细小的开口，一个供激光对焦使用、另一个则是供白平衡校正用的环境光源色温感测器，让 ZenFone 4 Pro 可以有更精准的白平衡。
相机与其他硬件
拍照一直以来都是华硕强调的重点（还记得暗光鸟吗？），在这一代自然也不例外，甚至就直接大剌剌地在盒装上印上「WE ♡ PHOTO」的字样了。ZenFone 4 的双镜组是由一颗 25mm F/1.7 广角镜头、搭配 12MP 感光元件，与一颗 50mm F/2.6 镜头、搭配 16MP 感光元件所组成。
华硕这次搭配的逻辑非常清楚 -- 广角镜将重点负责夜间拍摄，因此采用大光圈、大像素（所以像素比较少）、与「激光 + 相位 + 对比」三重对焦的组合；而望远镜则是在光线充足的环境下，提供最细致的画质，并留下数码变焦的空间。前镜头采用的则是 F/1.9 光圈的 8MP 模块，带来 24mm 的广角视野。
除了相机之外，ZenFone 4 Pro 的其他硬件也都是一时之选，包括高通 Snapdragon 835 处理器、6GB RAM、最高 128GB 存储空间、和 3,600 mAh 的电池。比较让人惊讶的有两点：其一是它的 USB 仅为 USB2.0；另一个是它的 5.5 吋面板分辨率仅 1080p，做为旗舰机种来说，似乎是有再加强的空间啊！
ZenFone 4 Pro 共有黑、白两色，美金定价 US$599，其他市场定价等待发布中。