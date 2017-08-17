新谍照里几乎无边框的 LG V30 看起来精致了不少

ZTE Grand Memo II LTE 动手玩：没有想象中的高端、首见白色碳纤背板（视频）

虽然我们第一次到 ZTE 展位的时候，还没有看到其新手机 Grand Memo II LTE 的出现，但已经由预告视频中看到，其设计是非常不错的了；果不其然，看到真机以后也有相同的感觉。不过，相对...