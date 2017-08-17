新谍照里几乎无边框的 LG V30 看起来精致了不少

之前虽然有主播不小心流出了 LG 新机 V30 的动手玩视频，但老实讲，设备的外观并没有特别清楚地展现在人们眼前。而现在信誉良好的 Evan Blass 大神再度出手，赶在发布会两周前放出了一张可信度相当高的定妆照。从图片中可以看到，V30 的背盖的确有着之前视频中展现出的玻璃质感。而且相机的凸出程度似乎不是特别厉害，圆形指纹辨识区的位置也比对手 Galaxy S8 的更加合理。与此同时，手机的正面这次也能看得更加清楚。LG 此番看来只是照搬了 G6 上 18 : 9 的「全面屏」设计，左右两侧的边框几乎看不见，但并没有像三星那样弄出曲面的效果。
按照官方之前公开的信息来看，V30 将采用 6 寸屏幕，主相机也会有 f/1.6 的大光圈。另外，它还能通过面部或声音辨识解锁，而 V 系列惯有的上佳音质表现，不出意外也会被 V30 继承。至于对芯片的选择，尽管 LG 还没公布，但到了现在这个时候，实在没理由再像 G6 那样搭载 Snapdragon 821，出现 S835 的可能性应该很高。如果是这样的话，感觉上 LG 终于是做出了他们近两年中短板最少的一款手机，不知它能否拯救移动部门糟糕的业绩呢？