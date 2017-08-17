iOS 11 将可暂时关闭 Touch ID 指纹辨识

显然苹果与执法单位的 抗战 磨合可能还有一段时间要走。面对执法单位强压以指纹解锁公民手机的做法，苹果则是准备让使用者自行决定，是否还要让自己身陷于这样可能被强取手机存取权的状况。在 iOS 11 中，Apple 为使用者新增了一个新的快速组合键，将可很轻易地暂时关闭 Touch ID 指纹功能。



有意思的是，这其实是与新的快速报警功能整合在一起（有人管它叫"Cop button"），将可让使用者通过连按五次电源按钮来叫出播打紧急电话的界面，而在输入之后，则是也将暂时取消指纹辨识，变成强制仅能以密码进行解锁。是说，在 Apple 即将为 iPhone 导入包括脸部辨识等更多登入手段的现在，貌似这样的功能也算是一种让使用者可以快速避免被强制解锁的方式之一啰。