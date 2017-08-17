戴森：地板、床垫、车厢内的灰尘远比你想象的要多

首先是中国人「每天会花费大量时间和精力清洁保养」的地板，每一克灰尘中都有「超过 117 万细菌菌落形成单位」。与此同时，在每 0.02 克的灰尘样本中，花粉数量最高平均值「比车内高 45%，比床上高 20.8%」。而且许多人外出都免不了接触的车厢内，灰尘所有的真菌浓度是地板的 3.4 倍。另外拿城市来对比的话，会发现上海汽车内的浓度竟然比广州高出 11 倍之多（北京的数据没有给出）。



至于每个人接触最亲密的床垫，以上海为例，平均每克灰尘中会有 37 只螨虫及其残肢。这些东西再加上尘螨的排泄物，会构成过敏的主要原因。除此之外，戴森还发现使用 7 年以上的床垫，其美洲室内尘螨过敏原的平均浓度比 5 年以下的床垫高 30%。而家中有宠物的家庭，床上的灰尘含量也要比只有人的家庭高 17%。







光看这些数字可能还不算特别直观，为了更好地证明自己所言非虚，戴森在今天的发布会上也专门摆出了床垫、沙发，以关灯凸显灰尘荧光效果的方式，让大家瞧瞧每天看到又看不到的真实生活环境。不得不说，灯光暗下的一刹那，面前看似干净的床垫上灰尘之多，还真会有点骇人的感觉。而戴森的解决方案，自然就是建议大家使用他们「可吸附 99.97% 小至 0.3 微米」过敏原、颗粒物的 V8 吸尘器。相信很多人如果有机会亲眼目睹上图中这样的清洁效果的话，应该多少都会对戴森家的产品动心吧？（所以在北京之后上海旗舰店紧锣密鼓很快就要开张了...）