华硕发布全新 ZenFone 4 家族

ZenFone 4

屏幕：5.5 吋 FHD Super IPS+ 面板

处理器：Qualcomm Snapdragon 660

RAM：6GB

存储空间：64GB

主镜头 / 副镜头：12MP f1.8 / 8MP f/2.2

前镜头：8MP

双卡：NANO SIM + NANO SIM / microSD 双用

电池：3,300mAh

其他：Hi-res 音效、正面指纹辨识

颜色：黑、白、薄荷绿

售价：US$399 起

ZenFone 4 Selfie Pro

屏幕：5.5 吋 FHD AMOLED 面板

处理器：Qualcomm Snapdragon 625

RAM：3GB

存储空间：64GB

主镜头：16M f2.2

前镜头 / 前副镜头：24MP* f1.8 / 5MP f2.2

双卡：NANO SIM + NANO SIM / microSD 双用

电池：3,000mAh

其他：Hi-Res 音效、正面指纹辨识器

颜色：红、金、黑

售价：US$379 起

和 ZenFone 4 Pro 两颗镜头一个是广角（25mm），一个是望远（50mm）不同，ZenFone 4 选择的是一个广角（25mm），另一个超广角（12mm）。这意味着虽然都是 2x 变焦，但 ZenFone 4 不是「Zoom in」，反而是「Zoom out」的效果。手机上的超广角镜并不多见，通常是用于自拍时可以多放几个人进去，但华硕似乎主推的还是建筑、地景等方面的应用。和 ZenFone Pro 相比起来，还真不知道哪个实用呢？外观上，ZenFone 4 也是用玻璃背盖，但在底下加上了华硕「正字标记」的同心圆纹理（但薄荷绿版没有）。比较特别的是它的双镜是埋在玻璃里的，所以整个背面完全没有任何突起呢。ZenFone 4 Selfie Pro 是两只 Selfie 中高端的一只，但目前还不清楚「一般版」的 ZenFone Selfie 会不会在台湾推出。顾名思义，因为主打的是自拍的功能，所以它的双镜被摆到了正面。正面的主相机本身是 12MP 的原生分辨率，华硕利用了每个微镜片底下都有两个小感光器这点，号称输出有 24MP，但这是以牺牲 PDAF 为前提换来的。在旁边的副镜头则是拍适合团体照用的 5MP 12mm 超广角镜。Selfie Pro 的长相最像传统的 ZenFone 的风格，背面是一个方型的镜头突起在中线上，并且使用磨砂材质的背板。