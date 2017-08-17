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Image credit: Engadget
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华硕发布全新 ZenFone 4 家族

包括「ZenFone 4 Pro」、 「ZenFone 4」与「ZenFone 4 Selfie Pro」等多款机种

Andy Yang
2 小时前
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Engadget
无愧于自己无论什么市场区隔都有解决方案的名声，华硕今天一口气在台湾推出三款 ZenFone 4 系列的新机，涵盖高端的 Pro 和自拍用的 Selfie 等系列。事实上，应该还有一个率先在俄罗斯发布，大电量的「Max 」系列，但这个台湾要等到再晚点才会上市了。和 ZenFone 3 家族每个成员个个长像都不同相比，这次 ZenFone 4 系列在外观语言上较趋于一致，都将指纹辨识移到了正面 Home 键上，并且在背后采用了双镜的设计（Selfie 除外，它的双镜在正面）。

从华硕的标语「WE ♡ PHOTO」就可以看出这次无论哪款机器主打的都是拍照。究竟它们有着什么样的规格呢？下面是每台机器的规格与简介啰：

ZenFone 4 Pro


  • 屏幕：5.5 吋 FHD AMOLED 面板
  • 处理器：Qualcomm Snapdragon 835
  • RAM：6GB
  • 存储空间：128GB
  • 主镜头 / 副镜头：12MP f1.7/ 16MP f2.6 (2X)
  • 前镜头：8MP
  • 双卡：NANO SIM + NANO SIM / microSD 双用
  • 电池：3,600mAh
  • 其他：Hi-res 音效
  • 颜色：黑、白
  • 售价：US$599 起
ZenFone 4 Pro 是家族中新的旗舰机种，除了绝佳的性能外，华硕这次主要主打的还是它的相机。在另一篇专门的开箱动手玩当中，我们对 ZenFone 4 Pro 有更详尽的介绍。

Gallery: 華碩 ZenFone 4 及 ZenFone 4 Pro 動手玩 | 13 Photos

華碩 ZenFone 4 及 ZenFone 4 Pro 動手玩
gallerygallery 13


ZenFone 4

  • 屏幕：5.5 吋 FHD Super IPS+ 面板
  • 处理器：Qualcomm Snapdragon 660
  • RAM：6GB
  • 存储空间：64GB
  • 主镜头 / 副镜头：12MP f1.8 / 8MP f/2.2
  • 前镜头：8MP
  • 双卡：NANO SIM + NANO SIM / microSD 双用
  • 电池：3,300mAh
  • 其他：Hi-res 音效、正面指纹辨识
  • 颜色：黑、白、薄荷绿
  • 售价：US$399 起
和 ZenFone 4 Pro 两颗镜头一个是广角（25mm），一个是望远（50mm）不同，ZenFone 4 选择的是一个广角（25mm），另一个超广角（12mm）。这意味着虽然都是 2x 变焦，但 ZenFone 4 不是「Zoom in」，反而是「Zoom out」的效果。手机上的超广角镜并不多见，通常是用于自拍时可以多放几个人进去，但华硕似乎主推的还是建筑、地景等方面的应用。和 ZenFone Pro 相比起来，还真不知道哪个实用呢？

外观上，ZenFone 4 也是用玻璃背盖，但在底下加上了华硕「正字标记」的同心圆纹理（但薄荷绿版没有）。比较特别的是它的双镜是埋在玻璃里的，所以整个背面完全没有任何突起呢。

ZenFone 4 Selfie Pro


  • 屏幕：5.5 吋 FHD AMOLED 面板
  • 处理器：Qualcomm Snapdragon 625
  • RAM：3GB
  • 存储空间：64GB
  • 主镜头：16M f2.2
  • 前镜头 / 前副镜头：24MP* f1.8 / 5MP f2.2
  • 双卡：NANO SIM + NANO SIM / microSD 双用
  • 电池：3,000mAh
  • 其他：Hi-Res 音效、正面指纹辨识器
  • 颜色：红、金、黑
  • 售价：US$379 起
ZenFone 4 Selfie Pro 是两只 Selfie 中高端的一只，但目前还不清楚「一般版」的 ZenFone Selfie 会不会在台湾推出。顾名思义，因为主打的是自拍的功能，所以它的双镜被摆到了正面。正面的主相机本身是 12MP 的原生分辨率，华硕利用了每个微镜片底下都有两个小感光器这点，号称输出有 24MP，但这是以牺牲 PDAF 为前提换来的。在旁边的副镜头则是拍适合团体照用的 5MP 12mm 超广角镜。

Selfie Pro 的长相最像传统的 ZenFone 的风格，背面是一个方型的镜头突起在中线上，并且使用磨砂材质的背板。

Gallery: 華碩 ZenFone 4 Selfie 及 ZenFone 4 Selfie Pro 動手玩 | 11 Photos

華碩 ZenFone 4 Selfie 及 ZenFone 4 Selfie Pro 動手玩
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ZenFone 4 Max


  • 屏幕：5.5" HD (1,280 x 720) IPS 面板
  • 处理器：Qualcomm Snapdragon 425
  • RAM：3GB
  • 存储空间：32GB
  • 主镜头 / 副镜头：16MP f2.0 / 5MP f2.2
  • 前镜头：16M f2.0
  • 三卡：NANO SIM + NANO SIM + microSD
  • 电池：5,000mAh
  • 其他：正面指纹辨识
  • 颜色：黑、金、粉红
  • 售价：待发布
最后，是稍早已在俄罗斯发布的高容量 ZenFone Max。这只手机应该确定是会在台湾上市，但要稍晚一些。不意外地，因为这台主推的是 5,000 mAh 大容量的电池，所以相对就不是那么着墨于双镜头，但它仍然是拥有 16MP+ 5MP 超广角的组合就是了。

Gallery: 華碩 ZenFone 4 Max 動手玩 | 10 Photos

華碩 ZenFone 4 Max 動手玩
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华硕在台湾的销量一向相当不错，这次的几支新手机应该足以延续 ZenFone 在台湾的热度了。只是相对于过往的机种，好像少了那么点「个性」啊！