华硕发布全新 ZenFone 4 家族

无愧于自己无论什么市场区隔都有解决方案的名声，华硕今天一口气在台湾推出三款 ZenFone 4 系列的新机，涵盖高端的 Pro 和自拍用的 Selfie 等系列。事实上，应该还有一个率先在俄罗斯发布，大电量的「Max 」系列，但这个台湾要等到再晚点才会上市了。和 ZenFone 3 家族每个成员个个长像都不同相比，这次 ZenFone 4 系列在外观语言上较趋于一致，都将指纹辨识移到了正面 Home 键上，并且在背后采用了双镜的设计（Selfie 除外，它的双镜在正面）。
从华硕的标语「WE ♡ PHOTO」就可以看出这次无论哪款机器主打的都是拍照。究竟它们有着什么样的规格呢？下面是每台机器的规格与简介啰：
ZenFone 4 Pro
- 屏幕：5.5 吋 FHD AMOLED 面板
- 处理器：Qualcomm Snapdragon 835
- RAM：6GB
- 存储空间：128GB
- 主镜头 / 副镜头：12MP f1.7/ 16MP f2.6 (2X)
- 前镜头：8MP
- 双卡：NANO SIM + NANO SIM / microSD 双用
- 电池：3,600mAh
- 其他：Hi-res 音效
- 颜色：黑、白
- 售价：US$599 起
ZenFone 4
- 屏幕：5.5 吋 FHD Super IPS+ 面板
- 处理器：Qualcomm Snapdragon 660
- RAM：6GB
- 存储空间：64GB
- 主镜头 / 副镜头：12MP f1.8 / 8MP f/2.2
- 前镜头：8MP
- 双卡：NANO SIM + NANO SIM / microSD 双用
- 电池：3,300mAh
- 其他：Hi-res 音效、正面指纹辨识
- 颜色：黑、白、薄荷绿
- 售价：US$399 起
外观上，ZenFone 4 也是用玻璃背盖，但在底下加上了华硕「正字标记」的同心圆纹理（但薄荷绿版没有）。比较特别的是它的双镜是埋在玻璃里的，所以整个背面完全没有任何突起呢。
ZenFone 4 Selfie Pro
- 屏幕：5.5 吋 FHD AMOLED 面板
- 处理器：Qualcomm Snapdragon 625
- RAM：3GB
- 存储空间：64GB
- 主镜头：16M f2.2
- 前镜头 / 前副镜头：24MP* f1.8 / 5MP f2.2
- 双卡：NANO SIM + NANO SIM / microSD 双用
- 电池：3,000mAh
- 其他：Hi-Res 音效、正面指纹辨识器
- 颜色：红、金、黑
- 售价：US$379 起
Selfie Pro 的长相最像传统的 ZenFone 的风格，背面是一个方型的镜头突起在中线上，并且使用磨砂材质的背板。
ZenFone 4 Max
- 屏幕：5.5" HD (1,280 x 720) IPS 面板
- 处理器：Qualcomm Snapdragon 425
- RAM：3GB
- 存储空间：32GB
- 主镜头 / 副镜头：16MP f2.0 / 5MP f2.2
- 前镜头：16M f2.0
- 三卡：NANO SIM + NANO SIM + microSD
- 电池：5,000mAh
- 其他：正面指纹辨识
- 颜色：黑、金、粉红
- 售价：待发布
华硕在台湾的销量一向相当不错，这次的几支新手机应该足以延续 ZenFone 在台湾的热度了。只是相对于过往的机种，好像少了那么点「个性」啊！