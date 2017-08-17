苹果为原创电视节目拨出了 10 亿美元的预算

虽说这 10 亿美元的预算还未知道会花在哪里，可是细心想想就会知道节目制作其实很是花钱，尤其是要拍摄高质素内容就更是烧钱 — 打比方说《权力的游戏》（Game of Thrones）每集的制作费就轻易破千万美元。目前 Apple 正在放映的两套原创内容《应用星球》（Planet of the Apps）和《拼车卡拉秀》（Carpool Karaoke），说实话就是没能直接与现有电视对手一较高下的能力，他们极需要一套打响名堂的影集来做个好开始（The Rock X Siri？）。而且苹果还需要持续大量投资来维持品质，像是 Netflix 每年就投放 60 亿美元至内容部分了（明年更有指预算会加码至 70 亿）。



目前苹果对于原创节目如何帮助影音业务发展的想法仍然不太清晰，以月费计划提供播放外购节目的做法也不合时宜。现在 iTunes 在影集销售和租赁市场的份额已经从 2012 年的 50% 跌至不足 35%，但想要回复从前风光的话，却要面对 Netflix、Amazon 和 HBO 等的强敌。从硅谷走到好莱坞的路，不容易啊。