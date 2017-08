苹果为原创电视节目拨出了 10 亿美元的预算

虽说这 10 亿美元的预算还未知道会花在哪里,可是细心想想就会知道节目制作其实很是花钱,尤其是要拍摄高质素内容就更是烧钱 — 打比方说《权力的游戏》(Game of Thrones)每集的制作费就轻易破千万美元。目前 Apple 正在放映的两套原创内容《应用星球》(Planet of the Apps)和《拼车卡拉秀》(Carpool Karaoke),说实话就是没能直接与现有电视对手一较高下的能力,他们极需要一套打响名堂的影集来做个好开始(The Rock X Siri?)。而且苹果还需要持续大量投资来维持品质,像是 Netflix 每年就投放 60 亿美元至内容部分了(明年更有指预算会加码至 70 亿)。



目前苹果对于原创节目如何帮助影音业务发展的想法仍然不太清晰,以月费计划提供播放外购节目的做法也不合时宜。现在 iTunes 在影集销售和租赁市场的份额已经从 2012 年的 50% 跌至不足 35%,但想要回复从前风光的话,却要面对 Netflix、Amazon 和 HBO 等的强敌。从硅谷走到好莱坞的路,不容易啊。