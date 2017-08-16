美国主管机关要求召回部份整新品 Galaxy Note 4 的电池

虽说「三星」「Galaxy Note」和「电池」三个字串放在一块，马上就会有不少的回忆涌现，但这次事件三星真的是无辜的。原来，这些出问题的Galaxy Note 4 是由 FedEx Supply Chain 进行整新，交给 AT&T 的手机保险计划做为坏掉手机的替代品。在整新的过程中，FedEx Supply Chain 使用了伪造的非原厂电池，这些电池因为内部的保护回路设计不良，因此有自燃的危险。
目前仅有一例自燃的案例，且苦主并没有受伤，但 FedEx Supply Chain 依然要回收从 2016 年 12 月到 2017 年 4 月间收到整新品的 AT&T 客户所有的电池，总计受害的机器约有 10,000 支左右。还好，Note 4 的电池是可以自行更换的，所以 FedEx Supply Chain 将会先寄出新电池，并且附上一个回邮的小包裹，让你把手机内的电池寄回，相对来说流程简单许多。在此期间，美国消费品安全委员会希望手持 AT&T 整新品 Note 4 的用户先停止使用，并关机。
三星强调整个整新流程都是由 FedEx Supply Chain 负责，会选用到非正版的电池与三星无关。也趁此机会提醒大家，电池或充电线之类的，还是别贪小便宜，买原厂的比较有保障啊！