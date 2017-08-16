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Image credit: Engadget
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HMD 想靠 Nokia 8 攻入 Android 旗舰市场

主打蔡司加持的双摄主相机功能。

Sanji Feng
1 小时前
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Engadget
在相继推出了多款中、低端的 Android 手机以后，被 HMD 带回来的诺基亚品牌，终于在今天拿出了自己的旗舰明星 — Nokia 8。这款传闻已久的高端产品，拥有让人眼前一亮的外观造型。时下已成为主流的双镜组合也毫无意外地出现在设备背后，并且有蔡司的加持，同时还多出了一些特别的有趣玩法。那么这些新的变化，是否足以让 Nokia 8 在这个被 Galaxy S8 和 iPhone 霸占旗舰市场的时代站稳脚跟呢？


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跟 Nokia 5 以及一些末代 Lumia 手机一样，5.3 寸的 Nokia 8 拥有一体化的铝制机身，机背也呈现出了一道弧线。机身上下最薄的地方（顶部和底部边缘）只有 4.6mm 厚，但平均厚度达到了 7.3mm，中间部分的厚度还是比较可观的。但尽管如此，Nokia 8 拿在手上的感觉并不笨重，跟近年许多旗舰相比其手感并没有相差很多。

在下月初上市初期，Nokia 会提供四种配色供消费者选择，分别是不锈钢色、橙铜色和两种不同的蓝色。而在这之中，炫目的铜色无疑最抓人眼球。按照官方发言人的说法，这个配色的灵感来自家俱。更具体一点说，是灯具点燃了设计师脑中的火花，这点还真是让人意想不到呢...

Gallery: Nokia 8 hands-on | 8 Photos

Nokia 8 hands-on
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在光彩照人（同时也搜集指纹）的外壳下面，藏着高通现时最强的 Snapdragon 835 处理器。而且值得一提的是，厂方还加入了铜管和石墨烯散热双保险。当然，光有这些还不足以帮助 Nokia 8 在旗舰市场中脱颖而出。过去一直与这个品牌联系在一起的强大拍照功能，这次也随着蔡司的鼎力相助，重新成为了诺基亚旗舰机的关键卖点。

如先前许多人推测的那样，Nokia 8 也跟随当下的潮流用上了双镜主相机。如果再算上正面的自拍相机，这款设备里一共装入了三颗 13MP 的感光元件。而且三者配备的，还都是蔡司加持的 f/2.0 镜头。这一次 Nokia 选择了跟华为一样的黑白 + 彩色 CMOS 方案，而且比较厉害的是，主相机也支持光学防抖。

Gallery: Nokia 8 press images | 4 Photos

Nokia 8 press images
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由于体验的时间较短，对 Nokia 8 拍照实力的评价肯定要等到具体评测后才能做出。但在拍摄的功能性上，Nokia 此番倒是给人留下了比较深的印象。首先是 Dual-Sight，它可以将屏幕画面分割为上下两半，分别显示后置和前置相机拍摄的内容。就创意来说，和三星以及 LG 之前做过的很像。但 Nokia 的巧思在于新增了一个直播按钮，让使用者可以直接以这种方式在自己喜欢的社交平台（目前只有 Twitter 和 Facebook）上进行直播。

老实讲，这个想法是颇为不错的。但在实际体验后我们发现，要同时让屏幕的上下两半都出现理想的画面并非易事，看来还需要多加练习才行。



除此之外还有 OZO Audio，这项功能可以利用 Nokia 内建的三颗麦克风，360 度全方位录下周围的环境声，然后以立体声的形式加入分辨率最高可达 4K 的录影之中。也就是说，在欣赏 Nokia 8 拍摄的视频时，应该会有沈浸感更强的聆听体验。买不起 OZO，也能用 Nokia 的手机稍稍尝一点甜头啊。

至于其它规格，则有 4GB RAM、64GB 存储（支持最高 256GB 记忆卡扩展）和 3,090mAh 电池。机身具备 IP54 防尘防水机能，Type-C 插口也符合 USB 3.1 Gen 1 标准。此外，那块 Quad HD 的 LCD 屏幕亮度最高可达 700 尼特，而且 Nokia 也设法在不给续航增添太多负担的前提下，实现了类似 OLED 屏幕那样的 Always-on Display 效果。



发售信息方面，Nokia 8 会以 599 欧元（约人民币 4,690 元）的价格于下月率先在欧洲上市。我们这边的情况，就有待官方进一步公开啰。