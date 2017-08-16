HMD 想靠 Nokia 8 攻入 Android 旗舰市场

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在下月初上市初期，Nokia 会提供四种配色供消费者选择，分别是不锈钢色、橙铜色和两种不同的蓝色。而在这之中，炫目的铜色无疑最抓人眼球。按照官方发言人的说法，这个配色的灵感来自家俱。更具体一点说，是灯具点燃了设计师脑中的火花，这点还真是让人意想不到呢...
在光彩照人（同时也搜集指纹）的外壳下面，藏着高通现时最强的 Snapdragon 835 处理器。而且值得一提的是，厂方还加入了铜管和石墨烯散热双保险。当然，光有这些还不足以帮助 Nokia 8 在旗舰市场中脱颖而出。过去一直与这个品牌联系在一起的强大拍照功能，这次也随着蔡司的鼎力相助，重新成为了诺基亚旗舰机的关键卖点。
如先前许多人推测的那样，Nokia 8 也跟随当下的潮流用上了双镜主相机。如果再算上正面的自拍相机，这款设备里一共装入了三颗 13MP 的感光元件。而且三者配备的，还都是蔡司加持的 f/2.0 镜头。这一次 Nokia 选择了跟华为一样的黑白 + 彩色 CMOS 方案，而且比较厉害的是，主相机也支持光学防抖。
老实讲，这个想法是颇为不错的。但在实际体验后我们发现，要同时让屏幕的上下两半都出现理想的画面并非易事，看来还需要多加练习才行。
至于其它规格，则有 4GB RAM、64GB 存储（支持最高 256GB 记忆卡扩展）和 3,090mAh 电池。机身具备 IP54 防尘防水机能，Type-C 插口也符合 USB 3.1 Gen 1 标准。此外，那块 Quad HD 的 LCD 屏幕亮度最高可达 700 尼特，而且 Nokia 也设法在不给续航增添太多负担的前提下，实现了类似 OLED 屏幕那样的 Always-on Display 效果。