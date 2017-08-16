Google 的 Pixel 2 估计真的会支持 U11 那样的挤压操控

看来，Google 新一代 Pixel 手机将由 LG 和 HTC 分别代工的流言还真的不假。继大号的 Pixel XL 被传会用上类似 G6 的长条屏幕，而且机身边缘会支持挤压操作之后，近日一份由 HTC 递交给 FCC 的资料又浮出水面，揭晓了一部分可能出现在 Pixel 2 上的特性。从文档中可以看到，其对应的新机会配有名为「Active Edge」的功能，可以实现类似挤压边缘启动 Google Assistant 之类的操作。
这番描述印证了此前 Evan Blass 的爆料，除此之外，过去谍照中也基本都出现了酷似 BoomSound 的正面双喇叭，种种迹象都表明新 Pixel 会将 HTC 与 LG 的「基因」融于一身的可能性很大。而 9to5Google 也注意到，FCC 资料中提到的机器，在使用了 21% 的容量后还剩 50.66GB，所以其存储规格为 64GB 的概率很高。另外，基带版本号中也出现了「8998」的数字，这就意味着设备说不定会搭载高通的 Snapdragon 835 甚至未正式亮相的 S836 芯片。
最后，Android O 预计会于下周正式到来，而在 FCC 的资料里也有写到手机预载的是 Android 8.0.1，并且已经更新了八月的安全补丁程序。所以不出意外的话，这应该就是 Google 在筹备当中的新品了。当然，按照惯例它真正跟大家见面，估计得是两个月后的事情了。