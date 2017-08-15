高通的新款距离感应相机模块能带来更精准的辨识效果

随着主相机（甚至自拍相机）使用双摄方案的手机越来越多，高通也在这之中看到了更多的商机。就在不久前，他们为自己的 Spectra Module Program 推出了三款全新的相机模块，为厂商拿来即用的需求提供了更多的选项。三者中除了放在正面的虹膜认证模块外，另两款都是主打机器视觉，定位不同但都能依靠高通的新 ISP 发挥距离感应的作用。
首先来介绍一下定位较高的「Premium Computer Vision」套件，它可以凭借红外线投光器、红外线相机和 16MP（或 20MP）RGB 感光元件实现主动距离探测。投光器通过滤镜射出的红外线能在目标上创造出点阵图标，然后由红外相机捕捉对应的信息。接下来系统会对点阵的变形情况和点之间的距离进行分析，依照结果就能判断出物体跟拍摄设备之间有多远了。而且，因为这项技术是基于红外线，所以哪怕是在暗光环境下也是一样可以使用的。
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在之前的纽约简报会上，高通的代表向我们展示了上面这段示范视频。从中可以看到，搭载了「Premium Computer Vision」的平板只是从上往下拍摄，就能够准确地捕捉到双手弹奏钢琴的动作。此外，根据官方的说法这项技术可使用超过 10,000 个测距点，同时识别出最近 0.125mm 的点间距。「未来距离感应技术会变得至关重要。」高通的相机、机器视觉产品营销主管 Philip-James Jacobowitz 这么说道。除了大家较熟悉的人造景深效果外，它给面部辨识、3D 物体重构 / 对位等功能都能带来很大的帮助。
看到这里，可能你心里会想起 Intel 开发了好几年的 RealSense，而这项技术除了在电脑市场中有颇多受众外，最近也的确开始慢慢进入了手机（甚至无人机）的市场。但是在高通看来，RealSense 的发热问题可能会成为其在手机领域发展的阻碍。
至于同时亮相的另两款新品，搭载入门级机器视觉功能的「Entry-Level Computer Vision」套件跟「Premium Computer Vision」相比自然成本更低，相对应地，效果、准确度、功耗控制也都没那么强。而那款虹膜认证模块，比较厉害的地方在于它对戴墨镜的使用者也依然有效，高通代表在简报会上也特地现场展示了这项特性。不过，高通方面目前还没有公布这批零件何时会真正进入市场，但可以确定的是它们「将成为下代旗舰 Snapdragon 移动平台的一部分」。