疑似微软内部备忘录再次强调 Surface 产品的可靠性问题已经解决





至于该时期 Surface Pro 4 和 Surface Book 为什么故障较多，官方并未有过专门的解释。但内部传出的消息指向了当时还算新的 Intel Skylake 处理器，以及软件开发团队在驱动程序和设定安排上的糟糕表现。而随着厂方后续的进步，在 Panay 看来相对较近的 Surface 产品在可靠性上已经又了显著的提升。据称目前所有 Surface 设备的「单机差错率」已经降到了 1% 以下，而诸如当机、电脑无反应等被 Consumer Reports 归为「故障」的情况，用 Panay 的话来说也都是用户可以轻松解决的小问题。



除此之外，Panay 在备忘录中还写道 Surface 系列较竞争产品有着更高的净推荐分数，换句话说就是 Surface 用户推荐别人购买同款产品的比例很高。但老实讲，这方面的表现并不能真正代表设备的可靠性，而后者才是 Consumer Reports 这次真正在关注的地方。