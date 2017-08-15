疑似微软内部备忘录再次强调 Surface 产品的可靠性问题已经解决

上周 Consumer Reports 拿掉四款 Surface 产品「推荐」标签的事引发了不少议论，但显然微软对这个基于 90,000 例反馈得出的结果并不十分认可。在事发后第一时间表达失望并拿出不同的数据后，他们似乎仍希望进一步搞清个中的缘由。而日前记者 Paul Thurrott 就获得了一份据称是出自副总裁 Panos Panay 之手的内部备忘录，其中除了再度强调现在的 Surface 没有问题外，也分析了一下可能导致 Consumer Reports 更改评价的原因。
按照文中 Panay 的说法，现阶段的 Surface 产品线拥有相当低的故障率和很高的客户满意度。但如果将时间调回 2015 年的话，当时发布的 Surface Pro 4 和 Surface Book 在上市初期的确有着可观的返厂比例。在 Panay 看来，那个时间段内消费者的投诉、抱怨，可能在一定程度上错误代表了 Consumer Reports 的调查数据。
至于该时期 Surface Pro 4 和 Surface Book 为什么故障较多，官方并未有过专门的解释。但内部传出的消息指向了当时还算新的 Intel Skylake 处理器，以及软件开发团队在驱动程序和设定安排上的糟糕表现。而随着厂方后续的进步，在 Panay 看来相对较近的 Surface 产品在可靠性上已经又了显著的提升。据称目前所有 Surface 设备的「单机差错率」已经降到了 1% 以下，而诸如当机、电脑无反应等被 Consumer Reports 归为「故障」的情况，用 Panay 的话来说也都是用户可以轻松解决的小问题。
除此之外，Panay 在备忘录中还写道 Surface 系列较竞争产品有着更高的净推荐分数，换句话说就是 Surface 用户推荐别人购买同款产品的比例很高。但老实讲，这方面的表现并不能真正代表设备的可靠性，而后者才是 Consumer Reports 这次真正在关注的地方。