中兴的 6 吋大屏手机也跟上双主相机潮流



在我们的短暂测试中，这款 ZTE 新机可以轻松拍出类似 iPhone 7 Plus 的人像景深效果，不过老实讲拍摄成果似乎还是 Apple 做的较为自然可用 -- 我们还察觉到 Blade ZMax 的成像有点奇怪的光晕，对此官方则是未回覆这是否为软或甚至硬件的问题。大屏幕手机自然需要大电量电池当后盾，ZTE 提升了此系列产品的电量，从前代的 3,400mAh 增进到这次的 4,080mAh，屏幕分辨率则为 FHD。而在这样的前提下居然还将厚度稍稍减少了一些些（0.03 寸，真的是一点点）。

