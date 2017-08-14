中兴的 6 吋大屏手机也跟上双主相机潮流

双主相机与全面屏大致上就是新世代新机的主要流行方向了，而刚刚跟上前者规格的 ZTE，这次则是将他们的 6 寸大屏幕手机 Blade ZMax 也放上了这样的功能，还以相当平易近人的 129 美元（约人民币 860 元）售价在月底正式于海外开卖，依旧以高 CP 值为主打将搭载新拍摄规格的大屏幕手机推向市场。Blade ZMax 的双主相机模块其一为 16MP 的 RGB 彩色感测器，另一颗镜头则是仅有 2MP 的黑白相机，将可辅助景深相机的表现。
在我们的短暂测试中，这款 ZTE 新机可以轻松拍出类似 iPhone 7 Plus 的人像景深效果，不过老实讲拍摄成果似乎还是 Apple 做的较为自然可用 -- 我们还察觉到 Blade ZMax 的成像有点奇怪的光晕，对此官方则是未回覆这是否为软或甚至硬件的问题。大屏幕手机自然需要大电量电池当后盾，ZTE 提升了此系列产品的电量，从前代的 3,400mAh 增进到这次的 4,080mAh，屏幕分辨率则为 FHD。而在这样的前提下居然还将厚度稍稍减少了一些些（0.03 寸，真的是一点点）。
这款手机采用了现阶段有点少见的 Dragontail 屏幕玻璃，印象中近期只有同为日厂的 NuAns Neo 有搭载，算是相当有意思。Blade ZMax 圆润的边角处理让手感与外观都有所进步，背壳则是有着柔和手感的橡胶材质并已玫瑰金勾勒镜头与指纹辨识器的边缘。不过虽然整体感觉不差，但毕竟是款低价手机，所以比起高端手机还是有些折衷，但大屏幕与双主相机的乐趣也都给你了，所以也算是个预算较低的不错购机选择啰。