Insta360 的新款相机将能拍出华丽的环绕运镜效果

以首款支持 360 直播的消费级产品而闻名的 Insta360，至今已推出多款全景摄影产品 -- 强大的是从消费级到甚至 8K 分辨率的 VR 相机都能包含，而他们这次更是将这样摄影题材的创意再升级，瞬间让圆球预览与小星球模式变得淡而无味。
从我们 Engadget 独家取得的 Insta360 最新产品的预告视频中，可以看到官方展示了数段环绕拍摄者本身的帅气视频运镜效果。重点是，这还不是静止的镜头，而是时间依然有在缓慢流动的动态影像，一整个让视频看起来就像是电影或者是用航拍机环绕拍摄的效果一样。该公司还直接在视频最后预告了 8 月 29 日将带来新品的消息。
是说，这样的拍摄效果其实以往是可以通过一般的摄影机，辅以环绕棒或甚至是细线来甩拍达成拍摄所谓的「子弹时间」的题材。不过如果这是 360 相机所拍摄的效果的话，那也许代表着 Insta360 再度利用其影像编辑软件的优势（先前就有把照片以运镜效果直接转成视频的功能，真的很不错），将这样以往很难精确对位的甩拍利用视觉定位亦或是内建的陀螺仪感测器来瞄准中央，还通过全景接图将可能穿帮的拍摄器材给巧妙地隐藏起来，进而快速产生这样华丽的运镜效果，让这种经典拍摄效果变得更为轻松好拍。
图、官网也已释出预告。
除了再次带来拍摄的创意外，我们也注意到若这款产品拍摄效果真有预告视频中那样赞的话，理论上这款新品的视频画质以及可以慢动作播放的格数应该都会有着不错的表现。毕竟这些甩拍都是需要将视频放慢并且只裁切 360 视频中的特定范围而已，更是对画质的严峻考验。所以真的很令人期待接下来的产品啊！感觉这产品也将正面迎击侵入此市场的 GoPro。
另一方面，既然这样的拍摄看起来大多倚赖自家专属的 app 所完成，不知道新款产品的甩拍配件以及软件功能是否也能回头支持先前的产品呢？这些问题包括到底视频结尾的「everything epic in one」指的是啥，我们 Engadget 也将会在届时的发布中寻求解答的，敬请期待。