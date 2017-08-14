基因编辑技术给治疗渐冻人、舞蹈症带来转机

「冰桶挑战」火到国内，不服浇桶冰！

最近在美国热门到不行的「ALS 冰桶挑战」如今也传到了我们这边，各位科技界的大佬们最先响应，纷纷在今天放出了自己被浇到透心凉的片段（跳转后可见）。截止到目前为止，一加科技的刘作虎、小米的雷军、3...