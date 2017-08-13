Facebook 悄悄在中国推出了一款图片分享应用？

尽管 Mark Zuckerberg 一直都有将 Facebook 重新带进中国的强烈意愿，但从 2009 年至今，这一全球最大的社交网络仍然一直被阻挡在防火长城之外。不过近日 New York Times 却发现，一款几乎照搬了 Facebook Moments 的「彩色气球」中文应用已经低调地在国内上线。而且种种迹象表明这款图片分享软件并非山寨，其背后的「有格互联网科技」公司很有可能就是 Facebook 在中国的「分身」。
在发给 NYT 的声明中，Facebook 既没有证实也没有否认自己和「彩色气球」的关系。「我们一直都对中国抱有兴趣，长久以来都在尝试通过不同方式去理解和认识这个市场。」公司发言人这么说道。同时，除了应用 UI 的高度相似以外，「有格互联网科技」的执行主管 Zhang Jingmei，也被证实至少参与了一次 Facebook 与中国官员间的重要会面。有鉴于此，她在中国负责帮 Facebook 推广的可能性应该是相当之高的。
不过，目前我们还无法确定国内有关部门事前是否清楚「彩色气球」可能存在这样的背景。如果 Facebook 真的参与其中，但又没有事先向政府说明情况的话，很难讲这会不会给双方的潜在合作带来什么样的影响啊。