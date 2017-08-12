小米 Max 2 评测：专机专用

而在手感的部分，更趋圆润的机身确保了更好的握感。但就算如此大家应该也很清楚，都到了 6.44 寸这个大小，显然就不该再对单手操作抱有奢望啦。更何况，小米 Max 2 的重量达到了 211g，相信对大部分人来说光是拿着都会有一点重（厚倒不算厚，只有 7.6mm），就别提用一只手提心吊胆地操作了。另外有一点很让人纠结的是，手机边缘做成圆弧虽说改善了握持感，但因为 Max 2 背后的磨砂面很光滑，两个因素加在一起，结果就是设备拿起来会有些滑手。对于这个问题，最简单的办法就是装上保护套。只是小米对此好像不太上心，官方商城里的配件并不是很让人满意啊。
屏幕与音质
虽然小米 Max 系列是以大屏幕为卖点，但不管是第一代还是新出的 Max 2，面板本身的显示质素基本上也就是中规中矩，并没有什么特别出彩的地方。这次厂方为 Max 2 选择的依旧是一块 6.44 寸的 1080p LCD，色温有些偏冷，亮度足够日常使用，显色准确度则比较一般。就观感来说，个人是觉得看片时的画面会有点素。而且 Max 2 的护眼模式也不及小米 6 那么舒服，感觉在使用舒适度上还有一些改进的空间。不过笔者相信，许多普通的手机看片族或许并不会计较那么多，其实屏幕只要够大，已经能让不少人满意了。
跟上代 Max 只靠底部右侧喇叭孔出声的做法不同，小米此番还在 Max 2 的听筒位置也加入了第二颗扬声器。毫无疑问，这种方案实现的音质，肯定没法跟类似 BoomSound 那样真正的正面双喇叭相提并论。不过实际听过之后笔者还是认为聊胜于无，毕竟左右两侧都有声音出来，听感肯定是比单侧要好的。只是看个剧的话，效果完全可以接受啦。
相机
对大屏幕手机来说，相机往往不会成为厂家关注的重点，很多人都会觉得只要别太糟糕，能够得过且过就行了。去年的小米 Max 就是这样，没想到来到 Max 2 身上，倒是有了个小小的惊喜。旗舰机米 6 广角端那颗长久以来颇受好评的 IMX386 感光元件，也被厂方拿过来装到了 Max 2 上。尽管配备的 f/2.2 光圈相对来说小了一点，但有 1.25μm 的像素打底，硬件水准对一款中端机来说还是相当够看的。
具体到实际表现，Max 2 在光照条件好的环境中，白平衡颇准，并没有小米祖传的偏绿毛病。整体的色彩会比实际鲜艳一点点，自动 HDR 的效果大多数时候还算自然，细节保留得也比较不错。照片的宽容度尚可，但在拍摄过程中，偶尔会出现过曝的情况。而到了暗光环境中，它的成像水准会有所下降。拍出来的画面比预想中要暗，而且对噪点的控制也不够理想。另外一个不足是涂抹下手较重，细看会发现丢失了很多细节。至于拍摄速度，不管是对焦还是存储，基本上都算是比较干脆俐落的。
系统
小米 Max 2 预载的还是 MIUI 8 系统，跟之前相比变化并不是很大。发布会上被单独拎出来讲的「超级悬浮球」其实是一套收费主题，而且实话说这种锁定屏幕下的捷径操作，也并不能算什么很新的功能。同样如此的还有着重介绍的分割屏幕模式，实际上本来也就是 Android Nougat 的特性。值得一提的是，目前只有开发版的系统能实现这种效果，稳定版用户搞不好要等到 MIUI 9 正式上线后才能享受了。
除此之外，MIUI 的功能性还是一如既往地全面，广告的部分也仍旧需要费点心思一个一个选项去关闭。最后，依然让人感到遗憾的是小米 Max 2 也跟初代 Max 一样，被排除在了 Mi Pay 公交卡适用的机种范围之外。Max 系列在小米的产品线中怎么也至少是中端的定位了，要求这点「福利」应该不算过分啊。
性能及续航力
跟上代使用了 S650 / S652 两种处理器的做法不同，小米 Max 2 的两个型号都用了 S625，同时 RAM 也都是 4GB，区别只在于 64GB 和 128GB 的存储容量（售价分别是 1,699 和 1,999 元）。就体验而言，Max 2 实际用起来的感受跟其它 S625 机种无异。概括一下，就是性能基本够用，散热控制得当以及功耗优势明显了。
尤其是第三点，在内建了 5,300mAh 电池的 Max 2 上就体现得更为明显。这款手机在进行标准化视频循环时维持了近 17 个小时，在 4G 下 IM、同步全开、一小时视频、一小时离线听歌、半小时浏览网页、半小时游戏的惯用日常测试后，它还能剩下 72% 的电量。按照笔者自己的使用习惯，评测期间都是至少两天才充一次电。而且比较好的是，Max 2 这次换上了 9V 2A 的快充，电池完全充满只要大约两个小时，比初代 Max 要短了不少。总而言之，续航力依旧是小米 Max 2 最强悍的地方。
竞争对手
如开头所说，今年到目前为止大屏幕新机还真的就只有小米 Max 2 独一份，所以去年在这类产品中估计表现最好的前辈小米 Max，多半仍是它最大的竞争对手。更看重游戏性能而非影音体验的用户，使用 S65X 处理器的旧款显然比搭载 S625 只是堪用的新款更加合适。不过目前小米的官网上初代小米 Max 已经下架，能否找到可靠的货源或许会是一个问题。
此外，如果你能承受的价位要高过 Max 系列这一档的话，6.8 寸的华硕 ZenFone 3 Ultra 和 6.4 寸的联想 Phab 2 Pro 其实也可以考虑一下。前者的影音体验更好，而且性能更强，外观设计业相对更漂亮一些。而后者则有 Tango AR 平台的加持，玩法显然更加丰富。同时，联想还有一款 6.4 寸的 Phab 2 Plus，定位较低端，但也具备一些入门级的 AR 特性。不过这款的硬件相对较弱，可能拿来做备用机更为合适。
至于小米 MIX 那样的产品，虽然也有 6.4 寸，但属于「全面屏」，已经完全是另一种型态了。个人感觉要等到这类屏幕设计更普及一点，比较起来才更为合适。
结语
回到开头段提出的问题，小米 Max 2「偏科」的路到底有没有走对？以一个手机里常年塞满美剧、日剧的用户角度出发，笔者对此是完全持欢迎态度的。而根据过去一年个人在外出时观察到的小米 Max 用户人群使用情况来看（记忆里大概有十几个人吧），看片子的人最多，接下来就是拿它接单、导航的司机，在玩游戏的相比起来绝对是少数。
当然啰，这个比例是断不能代表所有使用者的，但笔者相信小米会愿意牺牲性能（甚至都没有埋一个伏笔先公布一个使用 S660 的性能版），肯定是事先做过调研后才慎重做出的决定。毕竟初代 Max 是雷总在「朋友怂恿」之下才做出的产品，如今能再出二代，必然是看到了商机才会继续。那在这样的前提下，小米做出的选择理应都是迎合了市场需求的。
说回产品本身，对小部分有大屏幕需要的消费者来说，小米 Max 2 是目前市面上唯一可选的新品。而绝佳的续航力、过得去的性能和显示表现以及令人惊喜的拍摄效果，也造就了它颇具优势的竞争力。不出意外的话，小米 Max 这个系列如今应该已在市场中站稳了脚跟，未来会成为小米旗下又一条稳定的产品线。这个市场虽不大，但小米有望做到一家独大，如果是这样的结果，相信雷总也是乐于见到的吧？