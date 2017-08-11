Switch 的分离式 Joy-Con 设计惹来官司

Nintendo Switch 可说是任天堂近年最成功的主机产品，其分离式的控制器 Joy-Con 更是给了 Switch 主机有别传统主机的可玩性。可是，一家专门推出游戏配件的厂商 Gamevice 却认为任天堂的新主机概念与他们的 Wikipad 太相似了。所以不意外地，Gamevice 正通过法庭申请向任天堂提出 Switch 的禁售令和申索损失。



目前 Gamevice 和任天堂都没有对这宗官司作出回应，只是追溯历史，虽然 Wikipad 有预期在 2012 年正式推出市面，更打算以裸眼 3D 和游戏串流来作为这台游戏平板电脑最大卖点，可惜事与愿违，最终的结果更是把它改以智能手机和平板电脑的附加配件。不知道大家有没有认为 Switch 这台以家用、手提二合一为主要卖点的游戏主机的概念与 Wikipad 有冲突呢？我们就静候审判的结果吧。