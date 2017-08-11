微软 Surface 电脑因「可靠性问题」而被 Consumer Reports 改为不推荐

这项调查来自于超过 9 万笔，购自 2014 至 2017 年初的微软平板与笔记本产品使用者于该网站的回馈。估计约有 25% 的用户都在拥有近 2 年的时间左右，遇到了当机、突然关闭与屏幕触控失灵的状况。其中四款主要有状况而被改为不推荐的机型包括 Surface Laptop（128GB 与 256GB 版本）以及 Surface Book（128GB 与 512GB）。



Consumer Reports 甚至更进一步地表示：「微软笔记本与平板电脑的损坏率高于大部分的品牌。」因为难以对微软其他产品的预期可靠性做保证，而无法再推荐该公司的笔记本或平板。对此，微软也极速回覆表示自己产品的可靠度并没有那么差，拿出了不同结果的调查并对于拿下推荐的决定感到失望，认为 Consumer Reports 的调查并没有正确反应 Surface 使用者的真实经验，也没有掌握到近几世代 Surface 在可靠性与性能上的进步。



微软表示在制作 Surface 设备的过程中学习到了许多，到了现在的 Surface Pro 4 与 Surface Book 上，他们 1 至 2 年的返修率很明显地低于 Consumer Reports 的 25%，而且在满意度上达到 98% 的境界。微软坚定相信 Surface 设备家族的品质与可靠性，表示他们将会确保自己的产品越来越好，并且自信地告诉大家现在即是购买 Surface 的最佳时机 （谜之声：重点是两年后吧...） 。



事实上，Consumer Reports 近年来也有针对其他品牌有过类似的「品质追踪」，包括 Tesla Model S 与苹果的 MacBook Pro 都有在评价上有过改变 -- 后者则是在通过软件修正了电池问题后，也已经回到了推荐的清单之中。是说，毕竟当机之类的问题还是有牵扯到一些可能与软件有关的状况，也说不上来 Consumer Reports 的调查就一定真正有反应出硬件的问题，然而这次微软的回覆看来却是直接针对调查有着非常大的质疑，因此可能将演变成各说各话，最终就看消费者愿意相信哪一方了吧。