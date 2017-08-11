AMD 的 16 核巨兽 Ryzen Threadripper 处理器正式开卖

AMD 备受期待的 Ryzen Threadripper 今天正式开卖，除了先前预告的 16 核 1950X（US$999）和 12 核 1920X（US$799）之外，还再发表了一款 8 核、16 执行绪的 1900X，定价 US$500，预计八月底推出。这些新处理器必需要搭配新的 TR4 插槽和 X399 芯片组使用。
当然，随着新处理器的上市，随之而来的就是跑分数据了。和英特尔不久前刚上市的 Skylake-X / Kaby Lake-X 处理器相比，情况基本上就和之前 Ryzen 对上 Core i7 时一样：英特尔在单线程应用上胜出，而 AMD 则是在多线程应用上大胜。游戏的部份亦同，Intel 因为单核表现依然略优于 AMD，所以通常跑分结果有着些许的领先，但现实上是大部份的游戏都是受限于 GPU 而非 CPU，所以这一点点的差距并不能真的改变什么。
AMD 这里打响了「消费级」超多核处理器之战的第一炮，将原本只有服务器才能享受的超多核心处理器带到了相对合理的价位。就算随后将上市的 Intel 18 核 Core i9 可以在单线程和多线程能同时压过 AMD，仍无法改变 AMD 售价便宜的优势。话虽如此，对一般人来说，这么多核心应该是用不到的，Threadripper vs Core i9 与其说是比较实用性，不如说是 AMD 和 Intel 在顶阶跑分数据上的对抗，顺便也将一般中价位处理器也带入多核时代吧。