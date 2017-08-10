Tesla 再将自动驾驶升级至 HW 2.5，称只是小幅度更新

早早就在去年夸下海口要让自家新车款，都搭载全自动驾驶的基础硬件的特斯拉，先前已经正式以 HW 2.0 的系统为两世代特斯拉电动车产品做出分野，意味着在搜集完需要的信息之后，即可通过升级提供全自动驾驶的机能。但就在这样的升级提供了不到一年的现在，根据 Electrek 网站发现，其实 Tesla 已经默默地针对最新推出的 Model 3、S 与 X，搭载了新的 HW 2.5 自动驾驶系统。
虽说这对于刚牵车没多久的车主应该会感到非常不满，不过根据官方发言人表示，其实这次的升级说是 2.5 是有点言过其实了，他认为升级幅度其实仅有大概 HW 2.1 这样的微幅改进而已。简单地讲，就是针对车辆的运算能力与配置有了些加强，仅些许强化了系统的稳定度这样。虽然讲得很委婉，但官方也承诺假若未来真的因为这样的硬件差距而让 HW 2.0 的车辆无法升级至全自动驾驶的话，特斯拉将会免费提供升级至 HW 2.5 的服务，所以相信应该可以暂时平息目前网络上的一些抱怨吧。
不过毕竟这是一个还正在发展的技术，会一直有不同的软硬件修正貌似并不算是太令人意外的状况，只是购买这样车型的消费者，应该多少还是比较愿意接纳与追逐新科技的族群，而面对自己刚买没多久的车瞬间变成硬件稍微落后的版本，心里有点不是滋味也是很能让人理解的啰。