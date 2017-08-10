香港复古游戏展览开幕，任玩逾百款经典游戏、主机

历来最多主机列阵

大家还记得那台极其珍贵的 Nintendo PlayStation 首次公开面世的香港复古游戏展览（Retro.HK）吗？这个展览也来到第三届了，参与展商和展品数量是历年最多，开放给公众游玩的游戏机数量有超过逾七十台，当中不乏红白机、超任、N64。试玩游戏也会不时更新，所以即使你是在这四天（8 月 10 日至 13 日）展期间多去几趟，能玩到的游戏也会不一样！主办方也相当有心思地通过网络二手交易平台，准备了近百台 CRT 屏幕来配合这批老主机，给游览人士最原汁原味的游玩体验。

在老游戏之外，展览也邀请来自十多家本地和海外的游戏开发者来展示自己的作品，他们都有趁着这机会让大家试玩他们以复古游戏为灵感的新作，游玩平台更不限于新世代的主机平台，更有些是在超任之类的旧平台上游玩，在这复古风潮加添新鲜感！

电竞无分游戏，多人能懂才最重要

作为展览活动的重要环节，复古杯今年更是会首次通过 Twitch 进行网络串流直播，配合香港和海外的游戏旁述，能看到他们是锐意把复古游戏的文化推广。主办单位的代表 Dixon 认为，他们有一种责任是给下一代知道现在所大力发展的「电竞」的根源，其实就是从当年的对打游戏演变而来。对于电竞项目，Dixon 认为玩的游戏其实不是最主要，反倒是观看性和观众投入程度。因为有的人可能会认为老游戏不合时宜，质疑其成为电竞项目的能力。不过他却点出了一个论点，就是以现时大热的多人即时战略动作游戏和经典的对战格斗游戏比较，前者没错是有着华丽的画面，但当要解释给外人时，却需要长篇大论的解释；反而格斗游戏却因为简单直接，旁观者也能轻易投入，甚至连「妈妈也懂得你在玩什么」！有兴趣的朋友，在今天开始就可以到香港理工大学的赛马会创新楼游览，三天的展期都会在中午 12 时开始至晚上 8 时，复古杯则是在星期六、日期间进行。今年的展览更是特意安排在暑假期间举行，相当适合一家大小的去逛逛，顺道给小朋友上一堂生动的历史课吧！