曾经抗拒 OLED 的 JDI 目前正面临财政危机

这几年手机显示面板的大趋势都在往 OLED 靠拢，坚守 LCD 的日本合资厂 JDI，为这个决定真是付出了不小的代价。根据不久前公布的 Q2 业绩来看，这家由日立、索尼和东芝五年前创立的合资公司当季亏损额高达 315 亿日元。「如果没有 OLED 的话，JDI 在智能手机市场中将没有未来，因此我们决定改变发展策略。」社长东入来信博这么说道。
只是，JDI 的 OLED 原型面板要等到 2019 年时才有望大规模量产，比原定计划迟了整整一年。那为了尽快赶上市场的步伐（以及减轻财政压力），重组显然在所难免。据称 JDI 已经裁员 30%，按照 Phys.org 的说法具体数字在 3,700 人左右。另外据路透社报道，为了此次重组 JDI 可能需要筹集 1,000 亿日元的资金。而之前就资助过他们的 INCJ（日本革新产业机构）估计会再施援手，提供 750 亿日元帮助 JDI 走出困境。
「我们对自己现在的处境感到非常遗憾。」东入来信博这么说道：「JDI 当下的最大挑战是要牢记这是最后的重组机会，并在这个基础上建立起一套能够带来利润的管理系统。」是说，作为苹果主要的面板供应商之一，JDI 在 OLED 开发上的失策，放到新 iPhone 很有可能转用 OLED 屏幕的前提下，对业绩的影响不言自明。JDI 量产 OLED 的两年时间，放到苹果那边可是完全等不起的啊。