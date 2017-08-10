英特尔第八代 Core i 处理器 8 月 21 日与你见面

英特尔宣布了将在 8 月 21 日发表第八代的 Core 处理器家族，可以说是 Core i9 刚热闹完，马上紧接着就要推出了。可惜除了宣布日期和预告了将在 Intel 的 Facebook 页面上直播之外，Intel 并没有透露更详细的资讯。不过，依据先前对英特尔的了解，我们还是能猜出来第八代 Core i 处理器大概是什么模样。
首先，英特尔早早就说过代号 Coffee Lake 的第八代 Core 处理器，将第四次沿用 14nm 制程，但因为「工程师们的努力」，原先预估的 15% SysMark 增长，将来到了 30%。此外，虽然 Coffee Lake 将续用 LGA 1151 CPU 插槽，但它与之前的 100 系列及 200 系列芯片组将不相容，必需要购买新的 300 系列芯片组才行。
有趣的是，目前看到的资讯，似乎指向英特尔将先推出桌机用的 CPU，而且核心数将有所提升 -- Core i7 将提高到 6 核 12 线程、i5 将来到 6 核 6 线程、而就连 Core i3 也有 4 核 4 线程，可以视为 Intel 对 AMD Ryzen 的回应。至于为什么以桌机为主？有一说是因为笔记本那边将跳过 Coffee Lake，直接采用 10nm 制程的 Cannonlake，形成微架构相同，但桌机使用 14nm 制程、笔电使用 10nm 制程的情况。至于 Intel 是不是真的这样打算，就只能等 Intel 来给我们答案啦！