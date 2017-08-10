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Image credit: Samsung
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戴上 Gear VR，你就等于拥有 Coldplay 最新演唱会的 VR 门票了！

8 月 18 日早上 7:30，一起锁定收看《梦过头世界巡回演唱会》VR 直播。

Ross Wang
2 小时前
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身为 Coldplay 酷玩乐团的粉丝，很希望能亲临现场朝圣于美国 Soldier Field 举办的《梦过头世界巡回演唱会》吗？现在你不用真正飞到国外，也有机会通过 VR 直播与全球粉丝一起，获得彷佛亲临现场的演唱会体验了 -- 不过，你将需要准备一组可以观看的 Gear VR 头戴设备就是了。



Samsung 与 Live Nation 首度合作准备为 Coldplay 即将举办的《梦过头世界巡回演唱会》，提供 VR 直播的服务，自然，这样的合作也是希望推广自家采用 Oculus 技术的 Gear VR，所以想要免费观看的朋友将仅能通过此设备，并且点入 Samsung VR 平台之中才能收看。

想要参与本次演唱会直播朋友，将可在 8 月 18 日早上 7:30 第一时间锁定这次的演唱会直播；错过的朋友也不用难过，因为这场演唱会也将会在之后的七天内提供重播的服务，内容将包含演唱会全程 VOD、3 首曲目及演唱会 Highlight 可供观赏。

是说，不知道各位会不会为了这个 VR 直播购入 Gear VR（还有手机啊）来使用，不过假若转播的「座位」很棒的话，那么机＋酒＋门票钱貌似这还算是个不错的投资？当然，原本手上就有手机与 Gear VR 的朋友，那就更是可以趁机体验一下这难得的演唱会直播，第一时间与线上以及当地的乐迷体验这难得的 VR 演唱会啰。

标签: coldplay, concert, gearvr, live, liveconcerts, livenation, oculus, samsung, vr
By Ross Wang
从 Nikon D50 开始摸索摄影，一个不小心考上了国内少数的摄影学系后，便时常摸到很多摄影器材，喜欢摸索使用不同器材感受其特性。赞叹科技进步对于摄影产业造成的改变与帮助，也深刻体会影像与科技的不可分割。对于科技产品与好玩小物也极具兴趣。喜好拍摄的题材是街拍摄影，喜欢在喧闹的街道中探索鲜为人所注意的美丽景致。每天带着相机不放弃任何影像片段，如同每天将科技资讯挖掘介绍给大家一样，希望能透过自己不同的观察视野，让更多人了解与爱上科技。
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