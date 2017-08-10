戴上 Gear VR，你就等于拥有 Coldplay 最新演唱会的 VR 门票了！





Samsung 与 Live Nation 首度合作准备为 Coldplay 即将举办的《梦过头世界巡回演唱会》，提供 VR 直播的服务，自然，这样的合作也是希望推广自家采用 Oculus 技术的 Gear VR，所以想要免费观看的朋友将仅能通过此设备，并且点入 Samsung VR 平台之中才能收看。



想要参与本次演唱会直播朋友，将可在 8 月 18 日早上 7:30 第一时间锁定这次的演唱会直播；错过的朋友也不用难过，因为这场演唱会也将会在之后的七天内提供重播的服务，内容将包含演唱会全程 VOD、3 首曲目及演唱会 Highlight 可供观赏。



是说，不知道各位会不会为了这个 VR 直播购入 Gear VR（还有手机啊）来使用，不过假若转播的「座位」很棒的话，那么机＋酒＋门票钱貌似这还算是个不错的投资？当然，原本手上就有手机与 Gear VR 的朋友，那就更是可以趁机体验一下这难得的演唱会直播，第一时间与线上以及当地的乐迷体验这难得的 VR 演唱会啰。